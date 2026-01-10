Pamuk Geçidi'nde Kar ve Sis Ulaşımı Aksattı

Iğdır-Doğubayazıt karayolu Pamuk Geçidi'nde yoğun kar ve sis görüşü 15-20 metreye düşürdü; ekipler tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:37
Iğdır-Doğubayazıt karayolunda görüş mesafesi kritik seviyelere düştü

Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 18. kilometresinde bulunan Pamuk Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Iğdır’da aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte bölgede görüş mesafesi yer yer 15 ila 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, hızlarını düşürerek kontrollü şekilde seyretmek zorunda kaldı.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Karayolları ekiplerinin güzergahta tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Olumsuz hava şartlarının etkisini bir süre daha devam ettirmesi bekleniyor; sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları tavsiye ediliyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları