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Parfüme binlerce lira vermeyin! Evde doğal parfüm yapımıyla bedavaya misler gibi kokacaksınız

İnsanların büyük çoğunluğu kişisel bakıma büyük önem veriyor. Özellikle günümüzde artan fırsatlar ve dünyanın küreselleşmesiyle birlikte artık binlerce kilometre uzakta olsak bile istediğimiz her şeyi satın alabiliyoruz. Başta cilt bakımı olmak üzere tüm vücut bakımına önem verilmektedir. Bunlardan biri de kesinlikle parfüm. İnsanları çekici ve aynı zamanda mutlu eden bu kokular çok fazla önem taşımaya başlamıştır ki artık kendi sektörü haline bile gelmiştir.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 16:58
Parfüme binlerce lira vermeyin! Evde doğal parfüm yapımıyla bedavaya misler gibi kokacaksınız

Parfüm insanlar için vazgeçilmez eşyalardan biri haline geldi. Çoğunlukla dışarı çıkarken veya toplantı gibi özel yerlerde kullanılır. Kendine has ve hoş kokusuyla insanı etkiliyor. Yüzlerce, binlerce farklı parfüm var. Bu parfümler her zevke uygun olup insanlar üzerinde oldukça hoş bir etki bırakmaktadır ancak içerdikleri bazı maddeler atmosfer ve insan sağlığı açısından büyük tehlike oluşturmaktadır. Uzmanlar özellikle daha doğal parfüm ve deodorant kullanılmasını öneriyor.

İnsanlar birden fazla parfüm satın alıyor çünkü parfümlerin hepsi her yerde kullanılmıyor. Bu durum insanları maddi açıdan zor durumda bırakan bir durumdur. Mesela; kişisel olarak en az iki parfüme sahip olmalısınız. Oradan evinize de parfüm almalısınız. Bütün bunlar insanlarda büyük stres ve sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Piyasada yüzlerce, hatta binlerce marka ve çeşit bulunan parfümler, insan sağlığına zararlı olabilmekte ve şok fiyatlarla satılmaktadır. Çoğu insan bunu bilinçsizce kullanır ve para israf eder. Bu olumsuz duygudan kurtulabilmek adına kendi parfümünüzü yapabilirsiniz. Bu hem ekonomik hem de sağlıklıdır.

EVDE EKONOMİK PARFÜM YAPIMI

Evde nasıl daha doğal ve uygun fiyatlı parfümler yapabilirsiniz?

İnsanların büyük çoğunluğu kişisel bakıma büyük önem veriyor. Özellikle günümüzde artan fırsatlar ve dünyanın küreselleşmesiyle birlikte artık binlerce kilometre uzakta olsak bile istediğimiz her şeyi satın alabiliyoruz. Genel kişisel bakıma, özellikle de cilt bakımına büyük önem verilmektedir.

Parfüm insanlar için vazgeçilmez eşyalardan biri haline geldi. Çoğunlukla dışarı çıkarken veya toplantı gibi özel yerlerde kullanılır. Kendine has ve hoş kokusuyla insanı etkiliyor. Yüzlerce, binlerce farklı parfüm var. Bu parfümler her zevke uygun olup insanlar üzerinde oldukça hoş bir etki bırakmaktadır ancak içerdikleri bazı maddeler atmosfer ve insan sağlığı açısından büyük tehlike oluşturmaktadır. Uzmanlar özellikle daha doğal parfüm ve deodorant kullanılmasını öneriyor.

Piyasada yüzlerce, hatta binlerce marka ve çeşit bulunan parfümler, insan sağlığına zararlı olabilmekte ve şok fiyatlarla satılmaktadır. Çoğu insan bunu bilinçsizce kullanır ve para israf eder. Bu olumsuz duygudan kurtulmak için kendi parfümünüzü yapabilirsiniz.

EVDE EKONOMİK PARFÜM YAPIMI

EVDE EKONOMİK PARFÜM YAPIMI

Malzemeler:

Boş bir cam şişe

Etil alkol (en az yüzde 98 oranı saf olmalıdır )

Gül, orkide ya da lavanta yağı ( dilerseniz başka yağları da kullanabilirsiniz )

Su

Taze çiçek yaprakları ( sevdiğiniz çiçeklerden çiçek olabilir )

Yapılışı:

Öncelikle topladığınız yaprakları (herhangi bir çiçeğin yaprakları da olur) bir cam kavanoza koyun.

Yaprakları bir kavanoza koyun, etil alkol ekleyin ve birkaç gün bekletin. Etil alkol ve yaprakların birkaç gün saklanmasının amacı, yaprakların özünü ortaya çıkarmaktır.

Daha sonra özü serbest bırakmak için yaprakları süzün. Filtreleme işleminden sonra yine kişisel tercihe göre istenilen yağ (gül, vanilya, orkide, lavanta vb.) ekstrakte edilen esansla karıştırılır.

Kendi parfümünüzü oluşturmak için şişeye su ekleyin. Bu parfümden daha fazlasını yapabilirsiniz, pratiktir, doğaldır ve daha ekonomiktir.

Bu sayede çok pahalı olan ve insan sağlığına tehlike oluşturan parfümleri satın almaktan kurtulabilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak evinize, odanıza ve kendinize uygun kendi kokunuzu yaratabilirsiniz. Üstelik piyasadaki çoğu parfümden daha sağlıklı ve daha doğal.

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