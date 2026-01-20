Pasinler'de Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor

Pasinler Belediyesi ekipleri, gece başlayan kar yağışı sonrası 72 mahallede karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:43
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:43
Pasinler Belediyesi'nde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, gece saatlerinde başlayan ve dün de devam eden kar yağışı sonrası sahaya inerek planlı bir şekilde çalışıyor.

Başkan Ünsal Sertoğlu yerinde takip etti

Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Yapılan planlama doğrultusunda ekipler, öncelikli yollar ve yerleşim sahalarında kar temizleme ve tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Pasinler, kırsal yerleşim birimleriyle birlikte toplam 72 mahallesi ile geniş bir alana sahip. Bu kapsamda belediye ekiplerinin sahadaki yoğun mesaisi ile yolların ulaşıma açılması hedefleniyor.

"Belediye ekiplerimizin özverili çalışmaları ile birlikte cadde ve sokaklarımızı tamamını ulaşıma açmış durumdayız, ana arterlerde de karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Karla mücadele ve tuzlama çalışmalarının planlı ve koordineli bir şekilde sürdüğü vurgulanırken, vatandaşların ihtiyaç ve güvenliği için ekiplerin yoğun mesai yaptığı bildirildi.

