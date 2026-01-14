Patnos’ta Buz Sarkıtları ve Kar Kütlesi Tehlikesi

Patnos’ta yoğun kar yağışı sonrası çatılarda oluşan buz sarkıtları ve kar kütleleri tehlike oluşturuyor; itfaiye ekipleri tehlike arz eden noktaları temizliyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:35
Patnos’ta Buz Sarkıtları ve Kar Kütlesi Tehlikesi

Patnos’ta Buz Sarkıtları ve Kar Kütlesi Tehlikesi

Patnos’ta son yılların en yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları ve kar kütleleri vatandaşlar için ciddi risk oluşturmaya başladı.

Belediye ekipleri önlemleri artırdı

Patnos Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde tehlike arz eden noktalarda buz kırma ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle bina saçakları ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu alanlar öncelikli olarak kontrol altına alınıyor.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, vatandaşların bina saçakları ve çatı altlarından geçerken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, alınan tedbirlerin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Belediye ekiplerinin çalışmaları, risk tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar devam edecek.

PATNOS’TA SON YILLARIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ÇATILARDA OLUŞAN BUZ SARKITLARI VE KAR...

PATNOS’TA SON YILLARIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ÇATILARDA OLUŞAN BUZ SARKITLARI VE KAR KÜTLELERİ VATANDAŞLAR İÇİN CİDDİ RİSK OLUŞTURMAYA BAŞLADI.

PATNOS’TA SON YILLARIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ÇATILARDA OLUŞAN BUZ SARKITLARI VE KAR...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Kar Bereketi: Odunpazarı Evleri Kartpostallık Görüntüler
2
Aydın Efeler'de Hasan Çelebi Camii'nde 40 Yaşındaki Kadın Cami Bahçesini Mesken Tuttu
3
Kütahya'da Karayolları Teyakkuzda: Tuzlama ve Kar Küreme Çalışmaları Yoğunlaştırıldı
4
Kütahya OSB'de Jandarma'dan Yatırımcılara Bilgilendirme Semineri
5
Aynalı Harbin’de Palandöken’i Tanıttı: Erzurum Kış Turizminde Hedef Dünya Markası
6
Kırşehir'in Son Taş Süsleme Ustası Mine Kiper Çırak Arıyor
7
Bozdoğan Belediyesi, Madran Mahallesi'nde Kapsamlı Temizlik Çalışması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları