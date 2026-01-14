Patnos’ta Buz Sarkıtları ve Kar Kütlesi Tehlikesi

Patnos’ta son yılların en yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları ve kar kütleleri vatandaşlar için ciddi risk oluşturmaya başladı.

Belediye ekipleri önlemleri artırdı

Patnos Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde tehlike arz eden noktalarda buz kırma ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle bina saçakları ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu alanlar öncelikli olarak kontrol altına alınıyor.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, vatandaşların bina saçakları ve çatı altlarından geçerken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, alınan tedbirlerin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Belediye ekiplerinin çalışmaları, risk tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar devam edecek.

