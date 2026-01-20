Patnos'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki gündür süren kar ve tipi birçok köy yolunu kapattı; ekipler mahsur kalanları kurtarıp yolları açıyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:32
İlçe ekipleri mahsur kalanlara ulaşarak yolları açıyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, rüzgâr ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli tipinin etkisiyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe genelinde kapanan yolların açılması için Patnos İlçe Özel İdare ekipleri aralıksız çalışma yürütüyor.

Promer ve Dereik köylerinden şehir merkezine ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıkan vatandaşların araçları, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşlara ulaşarak kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Ekipler, kara saplanan araçları bulunduğu yerden çıkararak vatandaşların güvenle yollarına devam etmelerini sağladı. Vatandaşlar, yardım eli uzatan Patnos İlçe Özel İdare ekiplerine ve Patnos Kaymakamlığı'na memnuniyetlerini dile getirdi.

Yetkililer, kar yağışı ve fırtınanın etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı. Ekiplerin, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaları aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

