Patnos'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

İlçe ekipleri mahsur kalanlara ulaşarak yolları açıyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, rüzgâr ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli tipinin etkisiyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe genelinde kapanan yolların açılması için Patnos İlçe Özel İdare ekipleri aralıksız çalışma yürütüyor.

Promer ve Dereik köylerinden şehir merkezine ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıkan vatandaşların araçları, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşlara ulaşarak kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Ekipler, kara saplanan araçları bulunduğu yerden çıkararak vatandaşların güvenle yollarına devam etmelerini sağladı. Vatandaşlar, yardım eli uzatan Patnos İlçe Özel İdare ekiplerine ve Patnos Kaymakamlığı'na memnuniyetlerini dile getirdi.

Yetkililer, kar yağışı ve fırtınanın etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı. Ekiplerin, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaları aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE KAR VE TİPİ HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR.