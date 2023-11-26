Pazar Akşamı İçin Ailece Beyti Kebabı Keyfi: Kolay ve Lezzetli Bir Tarif

Beyti Kebabı Tarifi: Türk Mutfağının Lezzetli Bir Yemeği

Beyti Kebabı Nasıl Yapılır?

Beyti kebabı, adını ünlü Beyti restorandan alan, fırında pişirilen ve yoğurtlu domates sosuyla servis edilen lezzetli bir et yemeğidir. Bu yemeği evde yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

Malzemeler

2 adet yufka

400 g kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1/2 (yarım) çay bardağı galeta unu

Karabiber, pul biber, tuz

4 adet rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber

Çırpılmış yoğurt

İnce kıyılmış maydanoz



Yapılışı

Kıyma, yumurta, rendelenmiş soğan ve sarımsak, galeta unu, karabiber, pul biber ve tuzu bir kaba alıp yoğurun. Köfteleri yassı ve uzun şekilde hazırlayın ve yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında 10-12 dakika pişirin. Yufkaları ikiye kesin ve eritilmiş tereyağı ile yağlayın. Yufkanın geniş tarafına köfteleri yerleştirin ve kenarlarını içe katlayarak rulo yapın. Sıkıca sarmayı unutmayın. Ruloları v şeklinde kesin ve yağlı kağıt serili başka bir fırın tepsisine dizin. Üzerlerine eritilmiş tereyağı sürün ve fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sosu için, tereyağını bir tavada eritin ve domates rendesini ekleyip 3-4 dakika pişirin. Salça kullanmak isterseniz, renk vermesi için biraz salça ilave edebilirsiniz. Baharatları ve tuzu ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Servis tabağına köfteleri alın ve ortasına yoğurt koyun. Domates sosunu üzerine gezdirin ve maydanoz serpin. Sıcak sıcak servis yapın.

Beyti kebabınız hazır. Afiyet olsun.

Beyti Kebab'ın Yanına Ne Yakışır?

Beyti'nin yanına güzel bir Ezogelin çorbası yapabilirsiniz. Beyti kebabını; Bulgur pilavı, soğan salatası, köz biberve domates ile servis edebilirsiniz.