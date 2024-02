Pazardan marketten kestane alanlar dikkat! Flaş karar bugün çıktı

Kestane, soğuk havaların en olmazsa olmaz lezzetlerinin başlangıcında geliyor. Sokaklarda satılan, soba üzerinde kavrulan, tat ve kokusu ile iştah kabartan ve kış aylarının vazgeçilmezi olan kestanene için bakanlıktan beklenmedik bir hamle geldi. Detaylar haberimizde...







BAKANLIKTAN KESTANE HAMLESİ! RESMEN DEĞİŞTİ, ARTIK ZORUNLU OLACAK

Son zamanlarda hayvan yemi olarak kullanılan Çin kestaneleri normal kestane olarak satılıyor. Piyasada uygun fiyatlarla satılan Çin kestanesi, insanların sağlığını birçok yönden tehdit ediyor. Ticaret Bakanlığı bu konuyla ilgili harekete geçti ve önemli bir karar aldı. Detaylar burada...

Çin'de hayvan yemi olarak kullanılan ve Türkiye'de mağaza raflarında bulunan Çin kestanesi insan sağlığını tehdit ediyor. Halka satılan normal kestanelerden büyüklük ve şekil olarak farklılık gösteren Çin kestanesi, normal kestanenin neredeyse yarı fiyatına satılıyor. İçerdiği maddeler nedeniyle çiğ tüketildiğinde insan sağlığına zararlı olduğu bilinen Çin kestanesi, ateşte pişirildiğinde köpük çıkaracak ve bambaşka bir görünüme bürünecek.

Kış aylarında yaygın olarak tüketilen kestanenin satışları başladı. Ancak bu yıl ülkemizde kestanenin az bulunması ve yüksek fiyatlara satılması nedeniyle ithal kestane satışlarında da artış yaşandı. Hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestanesinin yakın zamanda pazara sunulduğunu öğrendik. Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri, yerel kestanelerden ayırt edilmesi zor olan ve insan sağlığına zararlı olduğu değerlendirilen Çin kestanesi için halk pazarında inceleme yaptı. Kestanelerin yerel kestanelere göre daha büyük olması ve pazar bölgesinde daha ucuza satılması nedeniyle kestane tezgâhı olduğundan şüphelenen polis ekibi, durumu kaymakamlığa bağlı Esenler İlçe Tarım Müdürlüğü ekibine örnek almak üzere bildirdi.

Tarım Genel Müdürlüğü heyeti kestane numunesi almak üzere pazara giderek test yaptı. Alınan numunelerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı laboratuvarda test edileceğini biliyoruz. Soruşturma bitene kadar Esenler Belediyesi emanet deposunda tutulacak ürünlerin, Çin'de üretilmiş olması halinde imha edileceği, kurallara uygun olduğu tespit edilmesi halinde ise imha edileceği biliniyor.

"FİYATI UYGUN VE İRİ TANELİ OLMASI ŞÜPHELERİMİZİ ARTTIRIR"

Esenler Belediyesi Zabıta Bölge Amiri Savaş Mazlum, "Çin malı kestanelerin özellikle tespit ederken yaptığımız çalışma, büyük iri taneli olması ve fiyatının uygun olması. Fiyatı uygun ve iri taneli olması şüphelerimizi arttırır. Arttırdığı zaman Esenler Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerini belirtilen adrese çağırarak inceleme yapmalarını istiyoruz. Onlar inceleme yapıyor. İncelemenin ardından buradaki kestanenin Çin malı olduğu tespit edilirse, ilgili kişi hakkında gerekli yasal işlem yapılarak buradaki bütün mallar imha edilmek üzere tarafımızca alınır. Etiketinde Yalova yazıyor, bunun için de Yalova olmağı tespit edilirse, tüketiciyi yanıltmaktan ayrı bir işlem yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"YERLİ OLMASA BURAYA GETİRMEYİZ, BİZ DE İNSANIZ"

Sattığı kestanelerin Çin'de üretildiğinden ve ürünün komiserin deposuna nakledildiğinden şüphelenen satıcı Hatice Kılıç, şunları söyledi: “Yerli kestane, yerli kestane değilse o zaman buraya getirmeyeceğim. Biz de insanız, 100 liraya aldık, 20 liraya sattık. Çin kestanesini duymuştuk ama nasıl ayırt edeceğiz? "Bilmiyorum" dedi.

"FİYATI UYGUN AMA BU ANCAK HAYVANLARA VERİLİR"

Pazar alışverişi yapan Hamiyet Gülse, "Buradaki kestaneler hiç de Yalova kestanesine benzemiyor. Bizim kestanemiz benim bildiğim biraz daha küçük olur. 120 liraya satıyor, şu an kestanenin 120 lira olmaması lazım. Cumartesi pazarından daha küçüğünü 200 liradan almıştım. Fiyatı uygun ama bu ancak hayvanlara verilir." diye konuştu.

"BENİM GİBİ BİLMEYEN İNSANLAR BUNLARI ALIP YER"

Markette alışveriş yapan Hamiyet Gülse, şunları söyledi: “Buradaki kestaneler Yalova'daki kestanelere hiç benzemiyor. Kestanelerimiz bildiğimden biraz daha küçük. 120 liraya sattı ama artık kestane 120 liradan satılmıyor. Cumartesi pazarından daha küçüğünü 200 liraya aldım. Fiyatı makul ama bu sadece hayvanlar için geçerli” dedi.

ARADA FARKI AÇIKLADI

Öte yandan pazardaki tüccarlardan Orhan Çağlayan, insanların her gün tezgahlardan kestane almaması gerektiğini söyledi. Çağlayan, "Çin kestane kekleri geniş ve büyüktür" dedi. Çok büyük. Fiyatı 100-150 lira civarında. Kestane üreticileri olarak bu sene 150 liraya bu kadar büyük miktarda kestane alamıyoruz. Kestane bu yıl ürün olarak bulunmuyor. Bu nedenle Çin kestanesi daha popüler hale geldi. Her yıl birkaç tane var ama çok değil. İnsanların dikkat etmesi gereken nokta cami çıkışları, sokak, cadde gibi yerlerden eşya almamaları gerektiğidir. Şikayetlerimizi ve taleplerimizi her zaman dile getirebileceğimiz bir yerden alın. İthal kestaneler pişirildiğinde koyu sarı renkte olacak, içi çıkmayacak, kabuğu açılmayacak, tadı ve kokusu olmayacak, pişirildiğinde sulu ve köpüklü olacaktır. . İthal kestaneler yurt dışından hayvanların beslenmesi için getiriliyor. Hayvan yemi olduğu için ülkeye girişine izin veriliyor ama satışı yasak. Yetkililerin müdahale edebilmesi için olayın yerinde tespit edilmesi gerekiyor. Bu nedenle insanların bu tür ürünleri satan kişilerden şikayetçi olması gerekiyor. "İnsanların dikkatli olması gerekiyor, kestane alıp paralarını çöpe atıyorlar" dedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı, yerli üreticileri korumak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla kestane ithalatının denetlenmesine karar verdi. Bakanlık tarafından hazırlanan "İthalat denetiminin uygulanmasına ilişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuyla ilgili Bakanlıktan alınan bilgiye göre, son günlerde ithal kestaneyle ilgili olumsuz eleştirilerin ardından önlem alınmaya başlandı. Kestane ithalatının kontrol amaçlı olarak Bakanlıkça kayıt altına alınması gerekmektedir.