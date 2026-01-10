Pazaryeri Belediye Meclisi'nden Kritik Kararlar: İmar Planı ve İdari Düzenlemeler

Pazaryeri Belediye Meclisi'nden Kritik Kararlar
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde toplanan Belediye Meclisi, ilçenin geleceğini etkileyecek önemli gündem maddelerini görüşerek oy birliğiyle karara bağladı. Toplantıda idari düzenlemeler ve imar planı değişiklikleri öne çıktı.
Alınan İdari Kararlar
Toplantıda Denetim Komisyonu seçimi yapıldı ve 2026 yılı için Belediye Meclisi tatil ayı belirlendi. Ayrıca mevsimlik işçi çalıştırılması ile ilgili kararlar görüşüldü. Meclis, kısmi zamanlı avukat çalıştırılması talebini ve bu göreve ilişkin ücretin belirlenmesi
İmar Planı Onayları
Diğer Gündem Maddeleri
İlçenin şehirleşme sürecini yakından ilgilendiren imar düzenlemeleri de kabul edildi. Çarşı Mahallesi 109 ada 1-10 parseller, 110 ada 16 parsel ve 111 ada 1 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan notları ile İmar Komisyonu Raporu meclis üyelerinin onayıyla kabul edildi.
Toplantıda ayrıca AKSA Bolu-Bilecik Doğal Gaz A.Ş. üyeliği ve Bilecik Mermertaş üyeliği seçimleri ele alındı. Mecliste, Kadir Mete’ye ait dilekçe de görüşülerek karara bağlandı.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "İlçemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması adına uyum ve birlik içerisinde çalışan Belediye Meclis Üyelerimize destekleri için teşekkür ediyorum. Alınan kararların Pazaryeri’mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
