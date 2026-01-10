Pazaryeri’de TARSİM Bilgilendirmesi: 2026 Yenilikleri Çiftçilere Anlatıldı

Pazaryeri'de TARSİM Bilgilendirmesi

Pazaryeri ilçesinde, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçilerin emeğini korumak amacıyla Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Bursa Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve üreticilerden yoğun ilgi gördü.

Sunumda öne çıkan konular

Toplantıda TARSİM Bursa Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Akyüz ile Ziraat Mühendisi Bedirhan Kesici, bitkisel ve hayvansal ürün sigortalarında 2026 yılında yapılan yenilikler ve değişiklikler hakkında bilgi verdi. Sunumlarda; doğal afetler, iklim değişikliği, hastalıklar ve çeşitli risklere karşı sigortanın tarımsal üretimi korumadaki hayati önemi vurgulandı.

Katılımcılar ve değerlendirmeler

Toplantının sonunda çiftçilerin soruları yanıtlanırken karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Programa Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda çiftçi katıldı.

"Üreticilerimizin emeklerini güvence altına almak ve olası afetler karşısında gelir kaybı yaşamamalarını sağlamak için TARSİM büyük önem taşıyor. Sigortanın bir tercih değil, zorunluluk olduğu bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

