Pekinel Uluslararası Masterclass AKM'de başlıyor

AKM, 6-12 Eylül'de Güher ve Süher Pekinel öncülüğünde Pekinel Uluslararası Masterclass'a ev sahipliği yapacak; kurs genç müzisyenleri uluslararası eğitmenlerle buluşturacak.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:54
Pekinel Uluslararası Masterclass AKM'de başlıyor

Etkinlik Detayları

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 6-12 Eylül tarihlerinde, Pekinel Uluslararası Masterclassa ev sahipliği yapacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşecek programa, farklı ülkelerden ve Türkiye’den seçilen genç müzisyenler katılacak. Kurs, genç müzisyen adaylarını bir araya getirerek geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi hedefliyor.

Eğitmenler ve Program

Prof. Dr. Markus Becker (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover) masterclass'ı yönetecek. Dünya çapında konserler veren ve plak kayıtları bulunan Becker, klasik repertuarın yanı sıra oda müziği, emprovizasyon ve caz dersleriyle de dikkat çekiyor.

Etkinlik, Türkiye’nin tanıtım elçisi olarak kariyerleri boyunca dünyanın dört bir yanında konserler veren Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin öncülüğünde düzenleniyor. Uluslararası alanda tanınmış, önemli orkestralarla çalışmış ve saygın üniversitelerde ders veren, aynı zamanda aktif sahne performanslarıyla tanınan sanatçılar kursta eğitim verecek.

İçerik ve Kapanış Konseri

Kursa Bach Jazz yaklaşımı da dahil edilerek emprovizasyonun derinliklerine inilmesi ve müziğin farklı katmanlarının bir araya getirilmesi hedefleniyor. Kurslar, 12 Eylül'de Türk Telekom Opera Salonunda düzenlenecek konserle sona erecek.

Katılımcı Müzisyenler

Eğitimlere katılacak müzisyenler piyanoda Can Saraç, Eda Seviniş, Dongping Wang, Taisiia Lavrova, Liang Dai (A Bu), Arseniy Gusev ve Eden Chen, kemanda Veriko Tchumburidze, Naz İrem Türkmen, Elvin Hoxha Ganiev ve Alpay Jan İnkilap, viyolonselde ise Umut Sağlam ve Jamal Aliyevden oluşuyor.

