Pendik’te misinaya takılan ampute martı vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı

Pendik Sahilinde ayağına balıkçı misinası dolanan ve diğer ayağının daha önce ampute olduğu belirlenen martı, sahilde bulunan bir vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, sahilde kedilere balık verdiği sırada martının ayağındaki misinayı fark eden Abdullah Güneyli’nin hayvanı yakalayarak ipi kesmesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemede martının bir ayağının daha önce ampute olduğu, diğer ayağının ise misina nedeniyle kopma noktasına geldiği görüldü.

Hareket etmekte güçlük çeken martının durumu sahildeki vatandaşları duygulandırdı. Kurtarma anı çevredeki kişilerin dikkatini çekti ve kısa sürede ilgi topladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, sahillere gelişi güzel atılan misinaların deniz canlıları için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek daha duyarlı olunması çağrısında bulundu. Vatandaşlar, atık misinaların toplanması ve sorumluluk bilinciyle davranılması gerektiğini vurguladı.

