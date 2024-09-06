Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Peugeot, Eylül ayına özel sunduğu faizsiz kredi kampanyalarıyla otomobil sahibi olmayı daha cazip hale getiriyor. SUV segmentinden kompakt modellere ve hafif ticari araçlara kadar geniş bir yelpazede sunulan bu avantajlar, yeni bir Peugeot sahibi olmak isteyenleri cezbediyor. Özellikle benzinli ve tamamen elektrikli modeller için sunulan faizsiz kredi seçenekleri, Eylül ayı boyunca otomobilseverlere büyük kolaylık sağlıyor.

PEUGEOT FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI İLE ÖNE ÇIKIYOR

Peugeot, Eylül ayına özel sunduğu kredi kampanyalarında yüzde 0 faiz avantajı sunarak, otomobil almak isteyenlere cazip fırsatlar sağlıyor. Kampanya, birbirinden farklı segmentlerde yer alan SUV modelleri 2008, 5008, kompakt sınıfın iddialı temsilcisi 208, sportif 308, yenilikçi 408 ve amiral gemisi 508 gibi modelleri kapsıyor.

Yeni araç satın almak isteyenlere hem benzinli hem de yüzde 100 elektrikli seçeneklerde sunduğu fırsatlar ile dikkat çeken Peugeot, hafif ticari araçlarında da avantajlı kredi olanakları sunarak geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.

SUV SEVİYELERİNDE CAZİP KREDİ İMKANLARI

Peugeot, SUV segmentinde sunduğu iki önemli modeli olan Peugeot 2008 ve E-2008 için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Hem benzinli hem de tamamen elektrikli seçeneklere sahip olan bu modeller, Eylül ayına özel olarak 200 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor. Özellikle çevreci araç arayışında olan kullanıcılar için Peugeot’nun yüzde 100 elektrikli E-2008 modeli, hem ekonomik hem de çevre dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Yedi koltuklu yapısıyla ailelerin favorisi olan Peugeot SUV 5008’de ise tüzel müşterilere özel tüm donanım seviyelerinde 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu geniş aile araçları, hem büyük aileler için ideal bir seçenek hem de iş dünyasında konforlu ve kullanışlı bir araç arayanlar için dikkat çekici bir alternatif.

YENİ PEUGEOT 408 İÇİN FAİZSİZ KREDİ AVANTAJI

C segmentinde yer alan ve dinamik tasarımıyla dikkat çeken Peugeot 408, Eylül ayına özel bireysel müşterilere 200 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor. Teknolojik donanımları ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken Peugeot 408, Allure donanımıyla cazip bir seçenek haline geliyor. Tüzel müşteriler içinse GT donanımında 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

PEUGEOT 208 VE E-208 İÇİN KREDİ FIRSATLARI

Kompakt sınıfın iddialı temsilcisi Peugeot 208 ve yüzde 100 elektrikli E-208 modelleri için de Eylül ayında avantajlı kredi seçenekleri sunuluyor. Peugeot 208, 120 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle kullanıcıların beğenisine sunulurken, tamamen elektrikli E-208 modeli ise 160 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla dikkat çekiyor.

PEUGEOT 308 VE E-308 KAMPANYALARI

Yeni nesil i-Cockpit teknolojisi ve sportif tasarımıyla öne çıkan Peugeot 308, Eylül ayına özel olarak 200 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor. Yüzde 100 elektrikli versiyonu E-308 için de aynı kredi avantajı geçerli. Her iki model de yenilikçi teknolojileri ve düşük yakıt tüketimi ile hem performans hem de ekonomiyi bir araya getiriyor.

PEUGEOT 508 İLE D SEGMENTİNDE FAİZSİZ KREDİ AVANTAJI

Peugeot’nun amiral gemisi D segmentinde yer alan 508 modeli, Eylül ayı kampanyası kapsamında tüzel müşterilere özel olarak 130 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Geniş iç hacmi, yüksek donanım seviyeleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken Peugeot 508, konfor ve lüksü bir arada sunuyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA FAİZSİZ KREDİ İMKANLARI

Peugeot, sadece binek otomobillerde değil, hafif ticari araçlarda da cazip kredi olanakları sağlıyor. Özellikle iş dünyası için önemli bir seçenek olan hafif ticari araçlar, Eylül ayı boyunca faizsiz kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Yeni Rifter modelinin Allure ve GT donanımlı otomatik şanzımanlı versiyonları için 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken, manuel şanzımanlı Allure donanımında 130 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği mevcut.

Yeni Partner Van, 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor. Expert Traveller ve Expert Van modellerinde ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanırken, büyük iş hacmine sahip firmaların tercih edebileceği yeni Boxer Van modelinde ise (4,2 Ton hariç) 700 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi avantajı mevcut.

PEUGEOT’DAN SONBAHARDA KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

Peugeot’nun Eylül ayına özel sunduğu faizsiz kredi kampanyaları, hem bireysel hem de tüzel müşterilere büyük kolaylıklar sağlıyor. Benzinli ve tamamen elektrikli seçeneklerde geçerli olan bu cazip kredi fırsatları, Peugeot modellerini daha erişilebilir hale getiriyor. Hafif ticari araçlarda da geçerli olan kampanya, iş dünyasında ticari araç sahibi olmayı planlayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Peugeot’nun sunduğu bu kredi kampanyaları, otomobil sahibi olmayı kolaylaştırırken, kullanıcıların uygun ödeme koşulları ile yeni araçlarına kavuşmalarını sağlıyor. Eylül ayı boyunca sürecek olan bu avantajlı kampanyalar ile Peugeot, hem binek hem de ticari araç modellerinde dikkat çeken fırsatlar sunarak otomobilseverlerin ilgisini çekiyor.