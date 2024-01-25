Poğaça hamuruna bunu eklemeden geçmeyin! Balon gibi kabartıyor

Pamuk kadar yumuşak bir poğaça yapmak istiyorsanız haberimizin detayında yer vereceğimiz malzemeyi mutlaka hamurunuza ekleyin.

Poğaça hamuruna bunu eklemeden geçmeyin! Balon gibi kabartıyor
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Poğaça, sabah kahvaltılarının yanı sıra günün diğer saatlerinde de en sevilen ürünlerinden biridir. Türk mutfağında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Hazırlanan bu poğaçalar, çocuklar tarafından çok sevilirken, aniden gelen misafirler için de bir kurtarıcıdır. Doyurucu ve besleyici olan poğaçaların peynirli, kaşar peyniri, patatesli, zeytinli gibi çok sayıda çeşidi de vardır.

Evde hamur işleri yapmak çok fazla iş gibi görünebilir ama öyle değil. Poğaçayı hem pamuk gibi hem de bayatlamayan bir şekilde yaparsanız uzun süre saklayabilirsiniz.

Pamuk gibi poğaça yapmanın püf noktası!

Pamuk gibi poğaça yapmanın püf noktası

Hamurun yumuşak ve taze kalmasını sağlamak için sütün yerine yoğurt ekleyin. Gerçekten süt eklemeniz de gerekiyorsa ısıtılmış süt eklemelisiniz.

Poğaça hamurunun tam kıvamlı olması için de bazı püf noktalar var. Hamur elinize yapışmayacak kadar sert olmalı ve elle yoğrulmalıdır.

Hamurun doğru kıvamda olup olmadığını görmek için parmağınızı delerek de test edebilirsiniz. Hamurda delik var ama hızla orijinal şekline dönüyorsa hamur hazır demektir.

Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp mayalanmaya bırakın. Bu yöntem hamurun daha düzgün ve aynı zamanda hızlı bir şekilde kabarmasını sağlar. Alternatif olarak eğer böyle bir kumaş bulamazsanız kabın üzerini streç film ile kaplayabilirsiniz.

Öte yandan pişirme sırasında hamurun kabarıklığını kaybetmesini istemiyorsanız hamuru dinlendirdikten sonra tekrar yoğurun. Bu hamurun daha da kabarmasına neden olacaktır.

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