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TİKA'dan Kolombiya'nın La Guajira Bölgesine Su Arıtma Projesi

TİKA, Kolombiya'nın La Guajira bölgesinde su arıtma sistemi kurarak Barrancon Yerli Halkı'nın içme suyu ihtiyacını karşılamaya başlıyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 07:15
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 07:15
TİKA'dan Kolombiya'nın La Guajira Bölgesine Su Arıtma Projesi

TİKA'nın Su Arıtma Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kolombiya'nın çöl bölgesi La Guajira'da Barrancon Yerli Halkı için yeni bir içme suyu arıtma sistemi kurdu. Proje, bölgedeki su sıkıntısını aşma çabalarına önemli bir katkı sağlıyor.

Projenin Açılışı Yapıldı

Toplamda 60 ailenin yaşadığı Barrancon bölgesinde gerçekleştirilen sistemin açılışı, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, APC Colombia Genel Direktörü Eleonora Betancur Gonzalez, Barrancas Belediye Başkanı Vicente Berardinelli Carrillo ve La Guajira Üniversitesi Rektörü Carlos Arturo Robles Julio gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Önemli Konuşmalar

APC Genel Direktörü Betancur, TİKA'nın Kolombiya'daki kırılgan gruplara sağladığı destekler hakkında şu şekilde konuştu: "Bugün bu proje ile TİKA, ülkemizin önceliklerine ve yerli toplulukların ihtiyaçlarına gösterdiği ilgiyi bir kez daha somutlaştırdı. Bu tür işbirlikleri, ülkelerimizi yakınlaştırmakta ve bağlarımızı güçlendirmektedir."

Barrancas Belediye Başkanı Berardinelli ve La Guajira Üniversitesi Rektörü Robles de, bölgedeki altyapı eksikliklerine dikkat çekerek Türkiye'ye projeye katkılarından dolayı teşekkürlerini sundular.

Bölge Halkına Umut Olacak

Proje kapsamında saatte 500 litre su arıtma kapasitesine sahip sistem, bölgedeki tüm nüfus ve özellikle 53 öğrenciye hizmet veren Wotkasainru Etno-eğitim Merkezi'ne temiz su sağlayarak salgın hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor.

La Guajira'daki Su Krizi

Venezuela sınırındaki La Guajira; çöl iklimi ve doğal kaynak eksikliği nedeniyle suya erişim konusunda ciddi zorluklar yaşamaktadır. Yerli topluluklar, su kaynaklarına ulaşmak için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmakta, bu da onları salgın hastalıklar ve gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

TİKA'nın hayata geçirdiği bu proje, uluslararası işbirliklerine örnek teşkil ederek, temiz suya erişimi sağlama noktasında Birleşmiş Milletler'in (BM) 6 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'nde vurgulanan önem taşıyan bir konudur. Bu tür girişimler, çöl koşullarında yaşayan yerel halkların yaşam standartlarını artırmak için büyük fırsatlar sunmaktadır.

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