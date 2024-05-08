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Pratik sütlü tatlı arayanlara sütlaç dilimi tarifi! 15 dakikada hazırlanıyor

Pratik bir tatlı tarifi arıyorsanız bu tatlı tam size göre! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 16:50
Pratik sütlü tatlı arayanlara sütlaç dilimi tarifi! 15 dakikada hazırlanıyor

Sütlaç dilimi yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Dakikalar içinde hazır! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SÜTLAÇ DİLİMİ TARİFİ

Eğer tatlı yapmak istiyorsanız ancak pratik bir tarif arıyorsanız bu tarif tam size göre! Sütlaç dilimi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 çay bardağı baldo pirinç, 1 çay bardağı kavrulmuş fındık. Kreması için 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı un, 2 tane yumurta sarısı, 1 paket vanilin. İlk olarak pirinçler yıkanır, süzülür ve bol kaynayan suda yumuşayana kadar haşlanır. 

sütlaç dilimi tarifi

Krema için bütün malzemeler bir tencere içinde koyu bir kıvama gelene kadar karıştırılır. Pirinçler yumuşadıktan sonra pasta kremasıyla birlikte blenderdan geçirilir. Karışım yağlı kağıt serilen tepsiye dökülerek üstü düzleştirilir. Tatlının üstüne kavrulmuş ve dövülmüş fındık serpiştirilir ve 3-4 saat buzdolabında dinlendirilir. Eğer vaktiniz varsa 12-14 saat dinlendirebilirsiniz. Sertleştikten sonra isteğe bağlı tarçın ekleyerek servis yapılabilir. 

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