Prenses Akiko Mikasa Şanlıurfa'da: Balıklıgöl Ziyareti

Prenses Akiko Mikasa Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü Ziyaret Etti

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesini ziyaret etti.

Ziyaretin ayrıntıları

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Prenses Akiko'ya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı eşlik etti. Prenses, Balıklıgöl çevresinde balıklara yem atarken bölgenin tarihine dair bilgi aldı.

Prenses Akiko, kendisine getirilen bir sokak kedisini kucağına alarak bir süre sevdi. Ayrıca Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı de ziyaret etti.

Ziyaretin ilerleyen bölümünde Prenses Akiko, basına kapalı olarak bölgedeki esnafı gezdi.

