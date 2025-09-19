Prenses Akiko Mikasa Şanlıurfa'da: Balıklıgöl Ziyareti

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı eşliğinde Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'ü ziyaret etti; balıklara yem attı, mağarayı gezdi ve esnafı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:37
Prenses Akiko Mikasa Şanlıurfa'da: Balıklıgöl Ziyareti

Prenses Akiko Mikasa Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü Ziyaret Etti

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesini ziyaret etti.

Ziyaretin ayrıntıları

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Prenses Akiko'ya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı eşlik etti. Prenses, Balıklıgöl çevresinde balıklara yem atarken bölgenin tarihine dair bilgi aldı.

Prenses Akiko, kendisine getirilen bir sokak kedisini kucağına alarak bir süre sevdi. Ayrıca Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı de ziyaret etti.

Ziyaretin ilerleyen bölümünde Prenses Akiko, basına kapalı olarak bölgedeki esnafı gezdi.

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa (sağ 2), Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret...

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa (sağ 2), Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Prenses Akiko'ya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağda) eşlik etti.

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa (sağ 2), Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret...

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!
2
Prenses Akiko Mikasa Şanlıurfa'da: Balıklıgöl Ziyareti
3
Yedigöller'de Sonbahar Büyüsü: Bolu'nun 7 Göllü Milli Parkı
4
İzmir'de 'Afro-Turk Spirit': Philippe Dupuich Afro-Türkleri Belgeliyor
5
Contemporary Istanbul 20. Edisyonu 24-28 Eylül'de Tersane İstanbul'da
6
GastroAntep'te İki Yeni Sergi: 'Matraki' ve 'Kuralsız Bağlantılar'
7
CSO Ada Ankara'da Açık Hava Sineması: Ankaralılar 'Arabalar'ı İzledi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği