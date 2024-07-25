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PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Son zamanlarda sosyal medyada dolaşan iddialara göre, PTT aracılığıyla annelere 3700 TL yardım yapılacağı öne sürülüyor. Ancak bu iddialar doğru mu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın konuyla ilgili resmi açıklamaları ve detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:29
PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın mevcut sosyal yardım programları dışında, annelere özel olarak 3700 TL yardım yapacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla, PTT üzerinden böyle bir yardım başvurusu yapmak mümkün değil. Sosyal medyada yer alan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle 7 bin çalışan anneye 325 avro destek verileceğini açıkladı. Bu destek, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yaşayan annelere 12 ay boyunca sağlanacak ve annelerin çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle iş hayatından uzaklaşmalarını engellemeyi hedefliyor.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi: "Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca, çalışan annelere 325 avro (yaklaşık 11.339 TL) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de amaçlayan bu projeden 7 bin kadın faydalanacak."

Işıkhan, annelerin kayıtlı istihdamda kalmalarını desteklemek amacıyla başlatılan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti.

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PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

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