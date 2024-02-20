Bist 100
9.196,41 0%
DOLAR
30,86 -0,01%
EURO
33,44 0,13%
ALTIN
2.001,85 0,07%

Pürüzsüz patates püresinin özel sırrı! Restoranlarda yediklerimiz meğer böyle yapılıyormuş

Lezzetin sırrını çözmek ve kırmızı et yemeklerine eşsiz bir lezzet katmak artık daha kolay! Usta lokanta şeflerinin sırlarını taşıyan bir tarifle karşınızdayız: Patates püresini mükemmelleştirmenin incelikleri...

Yayın Tarihi: 20.02.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 00:32
Pürüzsüz patates püresinin özel sırrı! Restoranlarda yediklerimiz meğer böyle yapılıyormuş

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan patates püresi, hem pratik hem de besleyici bir yemektir. Genellikle ana yemeklerin yanında tercih edilen patates püresi, özellikle kırmızı et yemekleriyle muhteşem bir uyum sağlar. Lokanta ustalarının kullandığı özel tariflerle hazırlanan patates püresi, evde de kolaylıkla yapılabilir.

Patates püresi yapımı için gereken malzemeler oldukça basittir. Patatesleri haşlayıp ezdikten sonra içerisine tereyağı, süt, tuz ve isteğe bağlı olarak rendelenmiş peynir ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz. Bu basit tarifle, kırmızı et yemeklerinin yanına eşsiz bir lezzet sunabilirsiniz.

Besleyici özellikleriyle de ön plana çıkan patates püresi, içeriğindeki yüksek miktardaki karbonhidratlar sayesinde enerji verici bir öğün oluşturur. Aynı zamanda, içerdiği potasyum ile vücuttaki sıvı dengesini korur ve kas fonksiyonlarına destek olur. Bebeklerin ilk katı gıda deneyimlerinde de sıklıkla tercih edilen patates püresi, sindirimi kolay olmasıyla anne babaların da favori seçeneklerinden biridir.


İŞTE MUHTEŞEM PATATES PÜRESİ TARİFİ!

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan patates püresi, hem pratik hem de besleyici bir yemektir. Genellikle ana yemeklerin yanında tercih edilen patates püresi, özellikle kırmızı et yemekleriyle muhteşem bir uyum sağlar. Lokanta ustalarının

Patates püresi yapmak için gereken malzemeler oldukça basit:

Malzemeler:

-6-8 adet patates

-Su (patatesleri haşlamak için)

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 su bardağı süt

-Tuz

-Karabiber

 

Patates Püresi Nasıl Yapılır?

-Patatesleri soyun, doğrayın ve bol suda kaynatın.

-Yumuşayınca patatesleri süzün.

-Sıcakken içine tereyağı ekleyin ve iyice ezin.

-Ardından süt, tuz ve karabiber ekleyin.

-Malzemeler birbirine iyice karışıp püre kıvamını alana kadar ezin.

-Patates püresi, sıcak olarak et, tavuk veya rosto yemekleri ile servis edilebilir.

Afiyet olsun!

Not: İsterseniz patates püresinin üstüne rendelenmiş kaşar peyniri serpebilirsiniz. Bu, lezzetine lezzet katacaktır!

İLGİLİ HABERLER

A101'den 10 TL'lik alışveriş yapan 199 TL yerine 99 TL ödeyecek: Bu ürünler kaçmaz!

A101'den 10 TL'lik alışveriş yapan 199 TL yerine 99 TL ödeyecek: Bu ürünler kaçmaz!

Dolar kurunda 41 TL'nin ayak sesleri! Ünlü ekonomistler değil onlar tarih verdi

Dolar kurunda 41 TL'nin ayak sesleri! Ünlü ekonomistler değil onlar tarih verdi

Altın günlerinin dayanılmaz lezzeti mercimek köftesi! Bu yöntemle asla dağılmayacak

Altın günlerinin dayanılmaz lezzeti mercimek köftesi! Bu yöntemle asla dağılmayacak

iPhone kullananlar hayatının şokunu yaşadı! Meğer yüzünüz virüs saçıyormuş

iPhone kullananlar hayatının şokunu yaşadı! Meğer yüzünüz virüs saçıyormuş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehrin gürültüsünden uzak huzur bulmak mümkün! İzmir'in o ilçesine akın akın gidiyorlar
2
Ehliyet sahipleri dikkat! Bugün itibarıyla başladı: Başvuru yapılması gerekiyor
3
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Yay burcu yorumu
4
Görseldeki siyah şemsiyeyi 100 kişiden 5'i bulabildi! Gözüne güvenenler bile zorlanıyor
5
Kişilik Testi! Serçe Parmağınızın Gizli Mesajı: Kişiliğinizin Güçlü ve Zayıf Yönlerini Bu Testle Bulun
6
Tarım Bakanlığı 5500 sözleşmeli personel alımı: Güvenlik, temizlik ve büro kadrolarına başvuracaklar dikkat! KPSS taban puanları belli oldu!
7
SUV Tutkunlarına Müjde: Chery Omada’ya Rakip Geldi! 432 Bin TL’lik SUV Satışta!

Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'e 5 isimle damga vurdu

Pürüzsüz patates püresinin özel sırrı! Restoranlarda yediklerimiz meğer böyle yapılıyormuş

Altay Bayındır umutlarını yitirdi: Premier Lig'de...

Keki balon gibi şişiren teknik! Meğer içine süt yerine ondan koymak gerekiyormuş

Dolar kurunda 41 TL'nin ayak sesleri! Ünlü ekonomistler değil onlar tarih verdi

A101'den 10 TL'lik alışveriş yapan 199 TL yerine 99 TL ödeyecek: Bu ürünler kaçmaz!

Acil para lazım diyenlere 9000 TL nakit imkanı! Telefondan 5 dakikada başvuran hemen alacak

Şehrin gürültüsünden uzak huzur bulmak mümkün! İzmir'in o ilçesine akın akın gidiyorlar

Kefil yok, gelir belgesi yok! Acil nakit arayanlara o bankalardan 40.000 TL şipşak kredi

Altın günlerinin dayanılmaz lezzeti mercimek köftesi! Bu yöntemle asla dağılmayacak

iPhone kullananlar hayatının şokunu yaşadı! Meğer yüzünüz virüs saçıyormuş

Kişilik Testi! Serçe Parmağınızın Gizli Mesajı: Kişiliğinizin Güçlü ve Zayıf Yönlerini Bu Testle Bulun