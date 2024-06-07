QNB Finansbank yeni personellerini arıyor! Listedeki şartlara uyana yüksek maaşlı iş fırsatı

QNB Finansbank çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapıyor. Hangi tür pozisyonlar var? Başvuru koşulları nelerdir? Nereye ve nasıl başvuru yapılabilir? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK PERSONEL ALIMI

Tüzel Satış Temsilcisi başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

En az lise mezunu ya da devam zorunluluğu olmayan üniversite öğrencisi,

Kariyer amacı satış konusunda olan,

İletişimi ve ikna kabiliyeti iyi olan,

Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına uygun,

Erkeklerde askerlikle ilişiği bulunmayan ya da en az iki sene tecili bulunan,

Daha önce QNB Finansbank'ta benzer pozisyona başvuru yapıp da mülakatta elenmemiş olması gerekmektedir.

Ticari Bankacılık Portföy Yönetmeni başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

Gebze Organize Sanayi Bölgesine ulaşım problemi bulunmayan,

Tercihen Kocaeli ve Gebze’de yaşayan,

Üniversitelerin dört senelik eğitim veren fakültelerinden mezun

Minimum beş sene Ticari Bankacılık tecrübesi olan,

Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına uygun,

İletişim ve ikna kabiliyeti iyi olan,

Analitik düşünce yapısına sahip kişiler aranmaktadır.





Müşteri Hizmetleri Temsilcisi başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

En az Lisans mezunu,

İletişim ve ikna yeteneğine güvenen,

Müşteri odaklı ve diksiyonu düzgün,

Ekip çalışmasına uygun kişiler aranmaktadır.

Saha Müşteri Danışmanı başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

Üniverste mezunu ya da mezun olmaya yakın,

Seyahat etmeyi seven,

Güleryüzlü, arkadaş canlısı olan,

Araba kullanmayı bilen,

Ekip çalışmasına uygun kişiler.

Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (İktisat, İşletme, Ekonomi, vb.),

KOBİ Bankacılığı alanında en az üç senelik Şube deneyimi olan,

Dinamik çalışma ortamına ve takım çalışmasına uygun,

Analitik düşünce yapısına ve etkin iletişim becerileri bulunan,

Finans sektörüne hakim, mevzuat ve tüzel bankacılık ürünleri hakkında bilgi sahibi olan,

Erkek adaylar için askerlikle ilişi bulunmaması gerekmektedir.

QNB Finansbank tarafından açılan iş ilanına başvurular https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=1359&hc=T bağlantısı üzerinden yapılabiliyor.