Rakiplerine Fart Attı! BMW M2 560 Beygir Gücüne Yükseltildi: Yeni Tasarımıyla Büyüledi

BMW M2, 560 Beygirlik Güç Artışı ve Yeni Görünümüyle Göz Dolduruyor

Manhart, BMW M2'ye ekstra 100 beygir gücü ve daha sıra dışı bir stil kazandırdı. 2022'deki ön izlemenin ardından , Manhart'ın MH2 560 olarak adlandırılan ilk G82 BMW M2 aracı , performans artışı da dahil olmak üzere heyecan verici geliştirmelerle birlikte tanıtıldı.

Adından da anlaşılacağı gibi MH2 560, 560 metrik at (552 beygir gücü) kadar üretebilir; bu, standart rakamın yaklaşık 100 fazlasıdır. Tork ayrıca 406'dan 479 lb-ft'ye sağlıklı bir artış elde ediyor. Bu, TÜV onaylı Manhart MHtronik ek kontrol ünitesi kullanılarak mümkün olmaktadır.





Güç, modelin büyük kardeşleri M3 ve M4'te de bulunan 3,0 litrelik çift turboşarjlı sıralı altı silindirli motordan sağlanıyor. Manhart ayrıca bir zamanlar eski F87 nesli M2 üzerinde de çalışmıştı ve tuner 550 bg'de biraz daha az sıkılmıştı .

AC Schnitzer’den BMW M2’ye Özel Paket



AC Schnitzer, BMW M2’ye özel bir paket hazırladı. Bu paket, aracın motorunu, süspansiyonunu, aerodinamik unsurlarını ve iç mekanını kapsıyor. Paketin en dikkat çekici yanı ise, M2’nin gücünü 560 beygire çıkarması.

BMW M2’nin Motoru Nasıl Güçlendirildi?

MH2 560 için Manhart, HJS katalitik konvertörlü spor iniş boruları, valf kontrol fonksiyonlu paslanmaz çelik egzoz sistemi ve karartılmış egzoz boruları gibi performans odaklı özellikler kurdu. Manhart iniş boruları ve 200 hücreli katalitik konvertörler gibi seçenekler yalnızca Almanya dışındaki pazarlara sunulmaktadır.





Önizlemede görüldüğü gibi tuner tasarımda da revizyonlar yaptı ve son versiyon altın yerine mavi vurgularla geldi. Araba, standarttan bir inç daha büyük, elmasla parlatılmış 21 inçlik alaşımlardan oluşan bir setle sunuluyor. Ancak potansiyel müşteriler önde 265/30ZR20 ve arkada 285/30ZR20 lastiklerle sarılı 20 inç jantları tercih edebilir.

BMW M2’nin Süspansiyonu Nasıl Geliştirildi?

AC Schnitzer, M2’nin süspansiyonunu da elden geçiriyor. Aracın ön ve arka yaylarını değiştirerek, yüksekliğini 25-35 mm arasında alçaltıyor. Ayrıca, aracın virajlarda daha iyi tutunmasını sağlamak için, ön ve arka anti-roll barlarını da takviye ediyor.





BMW M2’nin Görünümü Nasıl Değiştirildi?

AC Schnitzer, M2’nin görünümünü de daha agresif ve sportif bir hale getiriyor. Aracın ön tamponuna büyük hava girişleri, ön çamurluklarına hava kanalları, kaputuna karbon fiber bir kaplama, tavanına bir spoyler, arka tamponuna bir difüzör ve egzoz çıkışlarına da özel uçlar ekliyor. Ayrıca, aracın jantlarını da 19 veya 20 inçlik AC Schnitzer tasarımlı jantlarla değiştiriyor.

BMW'nin karbon fiber paketi yalnızca yeni bir tavan sunarken, Manhart en son M2 projesinde bu malzemenin kullanımını maksimuma çıkardı. Kaput eklentisi, böbrek ızgarası, ön tampon ekleri, ön rüzgarlık dudağı, yan etekler, rüzgarlık ve arka difüzör dahil olmak üzere dış kısımlarda karbon fiber kullanılıyor.





Diğer özellikler arasında süspansiyon optimizasyonu, KW Suspensions'ın Variant 4 sarmal süspansiyonu, KW sarmal yaylar, M Performance ayna kapakları ve Manhart paspaslar yer alıyor.

Alman merkezli tuner, BMW M2 yapısının fiyatını paylaşmadı. Ancak ABD'de M2, 2024 model yılı için yapılan fiyat artışının ardından 63.200 dolardan başlıyor ve ne yazık ki bu söylentiye göre 22 hp'lik artışla birlikte gelmiyor. Belki de daha fazla güç isteyen sahipler Manhart'a saldırmaya başlamalı.

BMW M2, AC Schnitzer ile Yeniden Doğuyor

BMW M2, zaten başlı başına etkileyici bir coupe modeli. Ancak AC Schnitzer’in yaptığı modifiyeler, aracı hem performans hem de görsel açıdan bir üst seviyeye taşıyor. AC Schnitzer, BMW M2’ye özel paketinin fiyatını henüz açıklamadı, ancak bu paketin ucuz olmayacağı kesin. Yine de, BMW M2’yi daha da özel ve güçlü bir araç haline getirmek isteyenler için, AC Schnitzer’in paketi kaçırılmayacak bir fırsat.



