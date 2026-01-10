Rektör Keleş'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Basının doğruluk, tarafsızlık ve toplumsal sorumluluk vurgusu

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bilgiye erişimin hızlandığı günümüzde basının rolüne dikkat çekti.

Keleş, doğru, güvenilir ve nitelikli bilginin toplumla buluşturulmasının her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti. Gazeteciliğin gerçeği esas alan, kamu yararını önceleyen ve tarafsızlık ile etik ilkeler doğrultusunda icra edilen stratejik bir meslek olduğunu vurguladı.

Basın mensuplarının kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme sorumluluğunu büyük özveriyle yerine getirdiklerini, bunun yanı sıra onların toplumun sesi, gözü ve kulağı olarak hayati bir görev üstlendiğini kaydeden Keleş, zaman zaman zor ve riskli ortamlarda görev yaptıklarına işaret etti.

Rektör, üniversitenin akademik, bilimsel ve toplumsal çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılmasında ve Adıyaman’ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminin desteklenmesinde emek veren yerel ve ulusal basın kuruluşlarının tüm mensuplarına teşekkür etti.

"Bu vesileyle, görevi başında ve depremde hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle anıyor, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması için fedakârca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sağlık, başarı ve görevlerinde kolaylıklar diliyorum"

Keleş ifadelerini kullandı.

