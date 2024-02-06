Renault’da Şubat 2024 Kampanyası: Renault'un En Çok Satan Modellerinde 150 Bin TL’ye Varan İndirimler ve 36 Ay Vade İmkanı

Renault Şubat 2024 Fiyat Listesi: Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur ve Zoe’ye Özel İndirim ve Vadeli Ödeme Fırsatları

Renault, 2024 yılının Şubat ayı için fiyat listesini güncellediğini açıkladı. 150 bin TL'ye varan indirim 36 ay vade gibi seçenekler sunan Renault Şubat kampanyasının detayları haberimizin sonundadır. Renault’nun en çok satan modelleri arasında yer alan Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral ve Koleos’un yeni fiyatları şöyle:



İşte Renault’un Şubat 2024 fiyat listesi:



Megane E-Tech Fiyat Listesi – Şubat 2024:





- Techno EV60 220 hp: 1.685.000 TL

- Iconic EV60 220 hp: 1.825.000 TL

Captur Fiyat Listesi – Şubat 2024:





- Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.415.900 TL

- Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.472.000 TL

- R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg: 1.615.900 TL

Zoe Fiyat Listesi – Şubat 2024:





- Intense R135: 1.352.000 TL

Koleos Fiyat Listesi – Şubat 2024

: Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 2.033.900 TL

Taliant Fiyat Listesi – Şubat 2024

:- Joy 1.0 Sce 65 bg: 900.000 TL

- Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 989.000 TL

- Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 1.080.900 TL

Austral Fiyat Listesi – Şubat 2024:





- Techno Mild Hybrid 160 hp auto: 1.699.900 TL

- Techno Esprit Alpine Mild Hybrid 160 hp auto: 1.756.000 TL

- Techno Esprit Alpine E-tech Full Hybrid 200 hp: 1.987.900 TL

Clio Fiyat Listesi – Şubat 2024:





- Equilibre 1.0 SCe 65 hp: 870.000 TL

- Equilibre 1.0 TCe X-tronic 90 hp: 991.000 TL

- Evolution 1.0 TCe X-tronic 90 hp: 1.017.000 TL

- Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-tronic 90 hp: 1.135.000 TL

- Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 hp: 1.384.000 TL

Megane Fiyat Listesi – Şubat 2024:





- Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.088.000 TL

- Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.190.000 TL

- Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.215.000 TL

- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.302.000 TL

- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.490.000 TL

- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.385.000 TL

- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.575.000 TL

İşte Şubat 2024 Renault kampanyaları ve özel fırsatları:

1. Renault SUV Ailesinde 150.000 TL’ye Varan İndirim Desteği: 2023 model yılı Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg versiyonunda geçerli. Ayrıca, Austral modelinde indirim desteği 75.000 TL’dir.

2. Taliant Joy Otomatik'te 100.000 TL’ye Varan İndirim Fırsatı: 2023 model yılı Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg versiyonunda geçerli.

3. Renault Clio'da 200.000 TL 12 Ay Vade, 1,99% Faiz Fırsatı: Tüm Clio versiyonları için geçerli olan bu finansal kampanya, bireysel müşterilere sunulmaktadır.

4. Renault Megane E-Tech'de 250.000 TL 12 Ay Vade, 1,99% Faiz Fırsatı: Megane E-Tech modelinin tüm versiyonları için geçerlidir. %100 elektrikli versiyon da dahildir.

5. Renault Modellerinde 250.000 TL 12 Ay Vade, 3,14% Faiz Fırsatı: Renault modellerinin perakende satın alımında geçerlidir. Ancak Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg ve Austral’in Techno Esprit Alpine E-tech full hybrid 200 hp versiyonlarında geçerli değildir.

6. Renault Trafic Combi'de 120.000 TL’ye Varan İndirim Fırsatı: 2023 Model Yılı Trafic Combi 8+1 Grand Confort 6 m3 2.0 Blue dCi EDC 170 bg D-Full versiyonunda geçerlidir.

7. Renault Express Combi'de 70.000 TL’ye Varan İndirim Fırsatı: 2024 Model Yılı Express Combi Touch 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full versiyonunda geçerlidir.

8. Renault Captur ÖTV Muaf Avantajıyla Başlayan Fiyatlar: 2023 Model Yılı Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg versiyonunda geçerli. ÖTV muaf satış koşulları ve detayları için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

9. Renault Megane Sedan Icon ÖTV Muaf Avantajıyla Başlayan Fiyatlar: 2024 Model Yılı Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 bg versiyonunda geçerli. ÖTV muaf satış koşulları ve detayları için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

10. Renault'da Şimdi Al, Eylül 2024'te Ödemeye Başla: Şubat ayında Renault alanlar, kredi taksitini 6 ay erteleyebilirler. Finansman koşulları Renault Finans’ın şartlarına bağlıdır.

11. Tüzel Müşterilere Özel Tek Tıkla 36 Ay Vade 3,75% Faiz ile Kredi Fırsatı: Tüzel dijital taşıt kredisi ile Renault yeni araç müşterilerine sunulmaktadır.

12. Online Satışa Özel İlk Bakım Hediye, Üstelik Dosya Masrafsız Kredi Fırsatı: satinal.renault.com.tr üzerinden yeni araç satın alan müşterilere Renault Finans’tan kullanılan kredilerde dosya masrafı alınmamakta ve aracın ilk periyodik bakımı Maxxi Bakım ürünü olarak hediye edilmektedir. Bu kampanyadan yararlanmak için, işlemleri satinal.renault.com.tr üzerinden yapmanız gerekmektedir.