Resimde sadece bir tane F harfi var! Kafası Einstein gibi çalışanlar 5 saniyede farkı buluyor

E harflerinin içerisinde gizli bir harf var! Yalnızca süper yüksek seviyede bir zekaya sahipseniz bulabileceksiniz! Hemen zekanızı test edin...

Resimde sadece bir tane F harfi var! Kafası Einstein gibi çalışanlar 5 saniyede farkı buluyor
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Son dönemlerde popülerliği artan zeka oyunlarına yeni bir bulmaca eklenmiş durumda. Bu bulmacada kişilerden 'E' alfabesi içerisinde gizlenmiş bir harfi 10 saniye içinde bulmaları isteniyor. Beyin gücünü test eden bulmaca, katılımcılara resimdeki 'E' harfi grubu içinde gizlenmiş bir F harfini 10 saniye içinde bulma görevi verdi. Ancak, bu görev sadece zehir gibi zekaya sahip olanların yapabileceği türden!

e harfleri içindeki f harfini bulun

Bu bulamaca ile insanların gözlem yetenekleri ve hızlı düşünme kabiliyetleri ortaya çıkacak! İlk denemenin sonuçlarına göre sadece yüksek IQ'lu bireylerin yaklaşık %20'si gizli harfi 10 saniye içinde fark edebilmiş. Diğer katılımcıların ise çoğunluğu harfi 15-20 saniye arasında bulabilmiş. Yılmaz'a göre bu bulmaca zeka seviyesini hızlı bir şekilde test edebilecek potansiyele sahip. Katılımcıların birçoğu, zorlu bulmacayı çözmek için dikkatlerini artırmak ve hızlı bir şekilde düşünmek zorunda kaldı. Ancak, bulmacayı çözenlerin başarıları, sadece zehir gibi zekaya sahip olduklarını kanıtlamakla kalmayıp aynı zamanda beyin güçlerini bir adım öteye taşıdıklarını gösterdi.

Bulmacanın popülerliği her geçen gün artıyor. İnsanlar zeka seviyelerini ölçmek ve kendilerini test etmek için sosyal medyada bu bulmacayı paylaşmaya başladı. Uzmanlar ise bulmacanın gelecekte daha farklı varyasyonlarıyla karşımıza çıkabileceğini ifade ediyor.

Bulamayanlar için, işte gizli harf burada!

e harfleri içindeki f harfini bulun

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