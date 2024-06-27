Resimdeki farklı çaydanlığı 10 saniyede bulun! Gözlerinizi kamaştıracak bulmaca testi

Çay, günü tatlandıran, soğuk mevsimde sıcak, yazın ise buzlu olarak içilebilen harika bir içecektir. Çay keyfinin yanı sıra zorlu bulmacalar da zihnimizi tazeleyebilir. Gizli nesne bulmacaları eğlenceli ve ilgi çekicidir, ancak özellikle sinir bozucudur.





Bu resimde birbirinin aynı görünen 30 çaydanlık var. Peki öne çıkanı sadece 15 saniyede bulabilir misiniz?

FARKLI ÇAYDANLIĞI 15 SANİYEDE BULUN

Havaların soğumaya başladığı şu günlerde, bir fincan sıcak çay tam da aradığınız şey olabilir. Bu resimde 30 adet sıcak çaydanlık var ama biri diğerlerinden farklı.

Resmi dikkatlice inceleyin ve başka bir çaydanlık bulmaya çalışın. Eğer bulamazsanız endişelenmeyin, size hangi çaydanlığın farklı olduğunu göstereceğiz.

ÇÖZÜMÜ

Bu yapbozda farklı çaydanlığı diğerlerinden ayıran küçük bir detay var. İşte bir ipucu: Bu çaydanlıktaki iki çiçeğin ortası eksik. Bu küçük detayı fark etmek için dikkatli bakmanız gerekmektedir.





Bulmacayı çözdükten sonra biraz çay ister misiniz? O halde kendinize lezzetli bir çay yapın ve bu keyifli anın tadını çıkarın.

Şimdi arkanıza yaslanın, çayınızı için ve bu küçük zaferin tadını çıkarın!