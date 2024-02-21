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Resimdeki Farklı Güneşi 7 Saniyede Bulmak Bir Dahi İşi: Gözleri Kartal Gibi Olanlar Bu Testi Çözüyor

Bu resimli bulmacada, resimdeki güneşlerden biri diğerlerinden farklı. Farklı güneşi 9 saniyede bulabilenler sadece dahi sayılıyor. Bu resimli bulmacada, gözünüzü dört açın. Resimdeki güneşlerden bir tanesi diğerlerine benzemiyor. Bu farkı 9 saniyede görebilenler üstün zekalıdır.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 19:07
Resimdeki Farklı Güneşi 7 Saniyede Bulmak Bir Dahi İşi: Gözleri Kartal Gibi Olanlar Bu Testi Çözüyor

Görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi test eden bir zeka bulmacası ile daha karşınızdayız. Bu zeka bulmacasında bir sayfa dolusu güneş var. Güneşlerden biri diğerlerinden farklı görünüyor. Sizden istediğimiz farklı güneşi 7 saniyede bulmanız. 

zeka testi

Yukarıdaki görseldeki farklı güneşi  saniyede görebilenler dahi sayılıyor. Resimdeki farklı güneşi 7 saniyede bulanları kutlarız. 

Bu sizin yüksek IQ’lu olduğunuzu kanıtlıyor. Eğer resimdeki farklı güneşi  saniyede bulamadıysanız üzülmeyin. 

Şu ana kadar herhangi bir farklılık fark ettiniz mi? Saat dönüyor. Acele etmelisin.

3… 

2… 

Ve 

1.

Zaman doldu.

Sorunun doğru cevabı haberimizin devamında sizi bekliyor. 

İŞTE FARKLI OLAN GÜNEŞ…

zeka testi

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