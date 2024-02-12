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Resimdeki farklı sandalyeyi bulmak için 6 saniyeniz var! Keskin nişancı gözüne sahip olanlar bulabiliyor

İşte bir optik illüzyon zeka testi daha geliyor. Bu tür testlerin amacı, farklı nesneler arasında mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ayrım yapmaktır. Fotoğraftaki diğer sandalyeleri 6 saniye içinde bulmak için dahi olmanız gerekiyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 22:01
Resimdeki farklı sandalyeyi bulmak için 6 saniyeniz var! Keskin nişancı gözüne sahip olanlar bulabiliyor

Optik illüzyon zeka testinde görsel zekanız ile bilişsel yeteneklerinizi ölçecek sayfalarla dolu sandalyeleri var. Tamamen aynı olan bir sandalye diğerinden farklıdır. 6saniye içinde başka bir sandalye bulmalısınız. Bu fotoğrafta ancak bir dahi 6 saniyede başka bir sandalye bulabilirdi.

Fotoğraftaki diğer nesneyi 6 saniye içinde bulabildiyseniz tebrik ederiz. Bu IQ'nuzun yüksek olduğunu gösterir. Fotoğrafta 6 saniye içinde başka bir sandalye bulamazsanız endişelenmeyin. Sorunuzun doğru cevabını yazımızın sonunda bulabilirsiniz.

Resimdeki farklı sandalyeyi bulmak için 6 saniyeniz var

Görsele çok yakından bakmanız halinde sandalyelerden bir tanesinin diğerlerinden farklı olduğunu fark edebilirsiniz. Bu farkı anlanak adına detaylara dikkatli bir şekilde bakmanız gerekir.Eğer 6 saniye içerisinde sonuç alamazsanız doğru cevap şu şekildedir...

Zeka bulmacası olan bu resim, farklı nesneleri bulmak adına detayları dikkatlice incelemenizi gerektiriyor. Resimdeki farklı nesneleri yalnızca yüksek IQ'ya sahip kişiler fark edebilir. Bu resimdeki farklı nesneleri bir bakışta tanıyabiliyorsanız görsel zekanız ve bilişsel becerileriniz gelişiyor demektir. Henüz bir sonuç elde edemediyseniz işte sizler için zeka testinin doğru cevabı:

Resimdeki farklı sandalyeyi bulmak için 6 saniyeniz var

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