Resmen yıllarca hata yapmışız! Sarmanın aslında bu şekilde pişmesi gerekiyormuş

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan yaprak sarması hem yapımı hem de pişirilmesi zahmetli bir lezzettir. Bazen yaprak sarmalar pişirirken dağılabilir ve yaptığınız sunum sizleri bozguna uğratabilir. Tam bu noktada bu sorunu yaşamamanız için dağılmayan sarma tarifi açığa çıktı. Bu püf nokta sayesinde yaprak sarmanız kesinlikle dağılmacak!





YAPRAK SARMANIZIN DAĞILMAMASI İÇİN PÜF NOKTALAR

Yaprağınızı kullanmadan önce güzelce yıkayın ve yapraklarınızın saplarını dikkatli şekile kesin. Daha sonra kaynar suya yapraklarınızı daldırın. Birkaç dakika kadar bekletin. Bu işlem yapraklarınızın yumuşamasını sağlayacak ve böylelikle sarmanızı daha kolay sarmanıza yardımcı olacaktır. Yapraklarınızı sararken muhakkak dikkatli olmalı ve sıkıca sarmalısınız. Yaprakların içerisine dolgu malzemelerinizi yerleştirirken fazla miktarda iç kullanmaktan kaçınmalısınız. Sarmalarınızı sıkıca sararak dağılmalarının önüne geçebilirsiniz.

Sarmalarınızı pişirdikten sonra ise muhakkak dinlenmeye bırakmalısınız. Bu sarmaların daha iyi bir şekilde kıvamlanmasını sağlayacaktır. Sıcakken servis etmek yerine muhakkak oda sıcaklığında bir süre beklettikten sonra servis etme seçeneğini tercih edin.

Son olarak sarmalarınızı dağılmaması için tencerenizin üstüne muhakkak bir kapak kapatın. Bu kapak sayesinde sarmalarınız asla dağılmamayacak, güzel bir şekilde pişecektir.