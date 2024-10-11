Rize'de 4. GastroRize Festivali Coşkuyla Başladı

Rize'nin benzersiz lezzetlerinin sergilendiği 4. GastroRize Festivali, Rize Belediyesi’nin organizasyonunda başladı. Festivalin açılışı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kortej yürüyüşü ile gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar

Festivalde konuşan Vali Selim Baydaş, bu tür etkinliklerin kentin mutfağını ön plana çıkaracağını belirtti. Belediye Başkanı Rahmi Metin ise, Karadeniz Bölgesi'nin zengin yemek kültürünü hem ülkeye hem de dünyaya tanıtmak istediklerini vurguladı.

Metin, Rize'nin benzersiz coğrafyasının ve endemik bitkilerinin yemek kültüründeki önemine işaret ederek, "118 yemek çeşidimiz ve 17 coğrafi işaretli ürünümüz var," dedi.

Etkinliklerin Devamı ve Katılımcılar

Yapılan konuşmaların ardından, Vali Baydaş, Belediye Başkanı Metin ve diğer katılımcılar, Sahil Parkı'na geçerek burada kurulan etkinlikte kavurma kazanının ateşini yakmak üzere bir araya geldi.

Etkinliğe Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Festival, 13 Ekim tarihine kadar sürecek.

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 4. GastroRize Festivali başladı. Rize Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 4. GastroRize Festivali başladı. Rize Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 4. GastroRize Festivali başladı. Rize Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 4. GastroRize Festivali başladı. Rize Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 4. GastroRize Festivali başladı. Rize Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 4. GastroRize Festivali başladı. Rize Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 4. GastroRize Festivali başladı. Rize Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 4. GastroRize Festivali başladı. Rize Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 4. GastroRize Festivali başladı. Rize Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 4. GastroRize Festivali başladı. Rize Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 4. GastroRize Festivali başladı. Rize Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 4. GastroRize Festivali başladı. Rize Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.