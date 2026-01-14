Rize'de 59 Köy Yolu Kara Teslim: Ulaşıma Kapandı

Rize'de etkili kar yağışı 59 köy yolunu ulaşıma kapattı; İl Özel İdaresi ekipleri 65 iş makinesi ve 71 personelle yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:01
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:01
Rize'de etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyerek toplam 59 köy yolunun kapanmasına yol açtı.

Kapanan yolların ilçelere göre dağılımı

Kapanan yolların ilçelere göre dağılımı şöyle: Ardeşen ilçesinde 5, Çamlıhemşin ilçesinde 5, Güneysu ilçesinde 2, Kalkandere ilçesinde 2, Çayeli ilçesinde 22 ve İkizdere ilçesinde 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Rize İl Özel İdaresi bünyesindeki ekipler, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Çalışmalarda görevli ekip sayısı 71, kullanılan iş makinesi sayısı ise 65 olarak bildirildi. İş makineleri ve personel, kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

