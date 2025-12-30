DOLAR
Rize'de Fırtına: Çayeli'de Dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nu Etkiledi

Rize’de başlayan fırtına Çayeli’de dev dalgaların Karadeniz Sahil Yolu’na ulaşmasına yol açtı; yol temizlik sonrası kontrollü olarak tekrar açıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:16
Fırtına ve ulaşımda aksama

Rize’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Fırtına beraberinde Karadeniz’de dev dalgalara neden olurken, Çayeli ilçesinde dalgalar kayalıkları da aşarak Karadeniz Sahil Yolu’na ulaştı.

Denizden gelen dalgalar ve taş parçaları karayolunda ulaşımda aksamalara neden olurken, ulaşım yoldaki temizlik çalışmaları nedeniyle bir süre durdu.

Yapılan temizlik çalışmaları sonrası Çayeli-Rize karayolu kontrollü olarak ulaşıma tekrar açıldı.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

