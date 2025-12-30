Rize'de Fırtına: Çayeli'de Dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nu Etkiledi

Fırtına ve ulaşımda aksama

Rize’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Fırtına beraberinde Karadeniz’de dev dalgalara neden olurken, Çayeli ilçesinde dalgalar kayalıkları da aşarak Karadeniz Sahil Yolu’na ulaştı.

Denizden gelen dalgalar ve taş parçaları karayolunda ulaşımda aksamalara neden olurken, ulaşım yoldaki temizlik çalışmaları nedeniyle bir süre durdu.

Yapılan temizlik çalışmaları sonrası Çayeli-Rize karayolu kontrollü olarak ulaşıma tekrar açıldı.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

