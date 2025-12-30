DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,05%
ALTIN
6.016,26 -0,69%
BITCOIN
3.777.002,14 -0,99%

Gediz Polisine Araç Desteği: Dernekten Sıfır Kilometre Otomobil Teslimi

Gediz Belediyesi ve vatandaş desteğiyle alınan sıfır kilometre otomobil Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi; Emniyet Genel Müdürlüğü daha önce 4 araç tahsis etmişti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:36
Gediz Polisine Araç Desteği: Dernekten Sıfır Kilometre Otomobil Teslimi

Gediz Polisine Araç Desteği: Dernekten Sıfır Kilometre Otomobil Teslimi

Gediz Belediyesi ve vatandaş katılımıyla Emniyet envanterine yeni araç

Kütahya’nın Gediz ilçesinde güvenlik hizmetlerine destek amacıyla önemli bir adım atıldı. Geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 4 araca ek olarak, Gediz Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerini Destekleme ve Yardım Derneği tarafından sıfır kilometre bir otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Dernek Başkanı Vedat Öztürk'ün girişimleriyle başlatılan kampanya kapsamında, ilçe iş insanlarının ve vatandaşların maddi destekleri ile Gediz Belediyesi'nin de katkılarıyla temin edilen araç, düzenlenen törende Emniyet Teşkilatı envanterine kazandırıldı.

Vedat Öztürk şu ifadeleri kullandı: "Gediz Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerini Destekleme ve Yardım Derneği olarak, iş insanlarımız ve vatandaşlarımızın desteği ile sıfır aracımızı Gediz Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olsun dilekleriyle teslim ettik. Emniyetimizin daha güçlü olması, ilçemizin huzur ve güvenliği için hayati önem taşıyor. Bu süreçte katkıda bulunan başta Belediye Başkanlığımız olmak üzere, emeği geçen herkese, Emniyet Teşkilatı ve Dernek Yönetimi olarak yürekten teşekkür ederiz. Halkımızın bu konudaki duyarlılığı ve desteği takdire şayandır."

SOLDAN SAĞA; OTOMOBİL FİRMA YETKİLİSİ, GEDİZ TOPLUM DESTEKLİ GÜVENLİK HİZMETLERİNİ DESTEKLEME VE...

SOLDAN SAĞA; OTOMOBİL FİRMA YETKİLİSİ, GEDİZ TOPLUM DESTEKLİ GÜVENLİK HİZMETLERİNİ DESTEKLEME VE YARDIM DERNEĞİ BAŞKANI VEDAT ÖZTÜRK, GEDİZ BELEDİYE BAŞKANI NECDET AKEL, GEDİZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İLHAN SARICA

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Araç Sahipleri Battaniyeyle Soğuktan Korunuyor
2
Van'da Kar Sonrası Güvercinlerin Kartpostallık Gösterisi
3
Akdağ Tabiat Parkı'nda Masalsı Kış Görüntüleri
4
Samsun Sahilinde Fırtına: Dev Dalgalar Taşları Karaya Savurdu
5
Gediz'de Eyüp Can'a Konteyner Ev: Başkan Necdet Akel'ten Yardım Dayanışması
6
Tekirdağ Süleymanpaşa Açıklarında Tekneye Yunus Eşlik Etti
7
Erzurum Dondu: Karaçoban'da -30.3 derece, Palandöken'de kar 1 metre 54 santim

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları