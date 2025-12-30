Gediz Polisine Araç Desteği: Dernekten Sıfır Kilometre Otomobil Teslimi

Gediz Belediyesi ve vatandaş katılımıyla Emniyet envanterine yeni araç

Kütahya’nın Gediz ilçesinde güvenlik hizmetlerine destek amacıyla önemli bir adım atıldı. Geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 4 araca ek olarak, Gediz Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerini Destekleme ve Yardım Derneği tarafından sıfır kilometre bir otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Dernek Başkanı Vedat Öztürk'ün girişimleriyle başlatılan kampanya kapsamında, ilçe iş insanlarının ve vatandaşların maddi destekleri ile Gediz Belediyesi'nin de katkılarıyla temin edilen araç, düzenlenen törende Emniyet Teşkilatı envanterine kazandırıldı.

Vedat Öztürk şu ifadeleri kullandı: "Gediz Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerini Destekleme ve Yardım Derneği olarak, iş insanlarımız ve vatandaşlarımızın desteği ile sıfır aracımızı Gediz Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olsun dilekleriyle teslim ettik. Emniyetimizin daha güçlü olması, ilçemizin huzur ve güvenliği için hayati önem taşıyor. Bu süreçte katkıda bulunan başta Belediye Başkanlığımız olmak üzere, emeği geçen herkese, Emniyet Teşkilatı ve Dernek Yönetimi olarak yürekten teşekkür ederiz. Halkımızın bu konudaki duyarlılığı ve desteği takdire şayandır."

SOLDAN SAĞA; OTOMOBİL FİRMA YETKİLİSİ, GEDİZ TOPLUM DESTEKLİ GÜVENLİK HİZMETLERİNİ DESTEKLEME VE YARDIM DERNEĞİ BAŞKANI VEDAT ÖZTÜRK, GEDİZ BELEDİYE BAŞKANI NECDET AKEL, GEDİZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İLHAN SARICA