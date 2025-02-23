Rize'de Gençlerden 4,5 Metrelik Dev Kardan Adam

Rize'nin Güneysu ilçesinde, 4,5 metre boyunda kardan adam yaparak etkileyici bir etkinliğe imza atan gençler, kar keyfini artırdı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 20:58
Rize'de Gençlerden 4,5 Metrelik Dev Kardan Adam

Rize'nin Güneysu İlçesinde 4,5 Metrelik Kardan Adam Yapıldı

Rize’nin Güneysu ilçesi, dört gündür devam eden kar yağışıyla birlikte gençlerin eğlenceli bir etkinliğine sahne oldu. Güneysu Millet Bahçesi’nde bir araya gelen gençler, 4,5 metre uzunluğunda dev bir kardan adam yapmak için kolları sıvadı.

Yaklaşık 7 saat süren emeklerinin ardından, ortaya çıkan dev kardan adam, bölge halkının ilgisini çekti. Kardan adam yapımının ardından gençler, kar yağışı altında horon tepti.

Gençlerin Eğlenceli Anları

Gençlerden Doğukan Nihat Banabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karın tadını çıkarmak için bu dev kardan adamı yapmayı düşündük. Arkadaşlarımı aradım ve Millet Bahçesi’nde toplanarak çalışmaya başladık. Herkes elinden geleni yapmaya gayret etti," dedi.

Başka bir genç, Taha Duruş, dev kardan adamı görünce, "Bunu biz nasıl yaptık?" diye düşündüğünü paylaştı. Bazı vatandaşlar da bu eşsiz kardan adamla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özel Tasarımlar da Göz Doldurdu

Ayrıca, merkeze bağlı Veliköy köyünde Ali Meral, ağaç motoruyla yarattığı kardan adamı ve gözlük takarak yaptığı tasarım ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Gençlerden 4,5 Metrelik Dev Kardan Adam
2
Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı
3
Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek
4
Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz
5
Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler
6
KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları
7
Susuzluğa En Çok Dayanabilen Hayvanlar Hangileri?

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi