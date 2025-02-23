Rize'de Gençlerden 4,5 Metrelik Dev Kardan Adam

Rize'nin Güneysu İlçesinde 4,5 Metrelik Kardan Adam Yapıldı

Rize’nin Güneysu ilçesi, dört gündür devam eden kar yağışıyla birlikte gençlerin eğlenceli bir etkinliğine sahne oldu. Güneysu Millet Bahçesi’nde bir araya gelen gençler, 4,5 metre uzunluğunda dev bir kardan adam yapmak için kolları sıvadı.

Yaklaşık 7 saat süren emeklerinin ardından, ortaya çıkan dev kardan adam, bölge halkının ilgisini çekti. Kardan adam yapımının ardından gençler, kar yağışı altında horon tepti.

Gençlerin Eğlenceli Anları

Gençlerden Doğukan Nihat Banabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karın tadını çıkarmak için bu dev kardan adamı yapmayı düşündük. Arkadaşlarımı aradım ve Millet Bahçesi’nde toplanarak çalışmaya başladık. Herkes elinden geleni yapmaya gayret etti," dedi.

Başka bir genç, Taha Duruş, dev kardan adamı görünce, "Bunu biz nasıl yaptık?" diye düşündüğünü paylaştı. Bazı vatandaşlar da bu eşsiz kardan adamla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özel Tasarımlar da Göz Doldurdu

Ayrıca, merkeze bağlı Veliköy köyünde Ali Meral, ağaç motoruyla yarattığı kardan adamı ve gözlük takarak yaptığı tasarım ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.