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Rize'de Hızlı Çay İçme Yarışması Heyecanı

Rize Tulum ve Kemençe Festivali'nde gerçekleştirilen hızlı çay içme yarışmasında Türk yarışmacı zafer kazandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 00:26
Rize'de Hızlı Çay İçme Yarışması Heyecanı

Rize'de Hızlı Çay İçme Yarışması Düzenlendi

Rize'de düzenlenen 13. Tulum ve Kemençe Festivali, katılımcılara dolu dolu bir gün sunarken, en dikkat çekici etkinliklerinden biri de "en hızlı çay içme yarışması" oldu. Etkinlik, İslampaşa Mahallesi sahil kordonunda gerçekleştirildi.

Kültürel Gösteriler ve Yarışma

Festivalde, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıtsan ve Gürcistan'dan gelen yaklaşık 550 dansçı, tulum ve müzik eşliğinde geleneksel gösteriler sergiledi.

Yarışmanın Ayrıntıları

"En hızlı çay içme yarışması"na Türkiye, Kuzey Kıbrıs, İran, Yunanistan, Dağıtsan, Gürcistan ve Kuzey Osetya'dan 7 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, 3 dakika içerisinde 6 bardak sıcak çayı içmek için mücadele etti. Finalde ise Türkiye ve İran'dan iki yarışmacı, 2 dakika içinde 3 bardak çay içme çabası ile kıyasıya yarıştı.

Zafere Giden Yol

Yarışmayı, Türkiye'yi temsil eden Yiğit Kağan Gök kazandı. Gök, ödül töreninde Paris 2024 Olimpiyatları'nda adından söz ettiren Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu verdi. Birinciliği kutlayan Gök, "Birinci olduğum için mutluyum. Çaylar çok sıcaktı. Rakipler de güçlüydü. Güzel bir yarışma oldu," şeklinde konuştu.

Etkinliğin Önemi ve Organizasyon

Festival Komitesi Başkanı Hakan Güven, etkinliğin 13 yıldır düzenlendiğini belirterek, "Bu yılki etkinlik biraz zorlu geçti. Ancak katılımcılar bu yarışmayı oldukça eğlenceli buldular," şeklinde açıklamalarda bulundu. Yarışmanın ardından Güven, Gök’e kupa takdim etti.

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan...

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıtsan ve Gürcistan halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 550 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan...

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıtsan ve Gürcistan halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 550 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan...

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıtsan ve Gürcistan halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 550 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan...

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıtsan ve Gürcistan halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 550 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan...

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıtsan ve Gürcistan halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 550 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan...

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıtsan ve Gürcistan halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 550 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan...

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıtsan ve Gürcistan halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 550 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan...

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıtsan ve Gürcistan halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 550 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan...

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıtsan ve Gürcistan halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 550 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan...

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıtsan ve Gürcistan halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 550 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan...

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıtsan ve Gürcistan halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 550 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.

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