Rize'de 'Karlı Güneş' Kartpostallık Manzaralar
Yaylalar beyaza bürünüp güneş ışığıyla eşsiz görüntüler oluşturdu
Rize'de zirveler beyaza büründü; güneşin ışığıyla birleşen manzara ziyaretçileri hayran bırakıyor.
Rize'nin yüksek kesimlerinde beyaz örtü, güneş ışınlarının etkisiyle kendini gösteriyor. Dünyaca ünlü turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ve hemen yukarısındaki Huser Yaylası beyaza büründü.
Yaylalar, yerli ve yabancı turistlere kartpostallık manzaralar sunuyor; ziyaretçiler bölgenin kış güzelliğini fotoğraflıyor.
Karla kaplı tepeler, sis geçişleri ve açık mavi gökyüzü, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Ayder Yaylası'nda ise çam ormanları, kaplıca dumanı ve kar manzaralarıyla birlikte bölgeye özgü kış atmosferi yaşanıyor.
RİZE’DE BEYAZA BÜRÜNEN TEPELER GÜNEŞİN DE IŞIĞIYLA BİRLEŞİNCE KENDİSİNE HAYRAN BIRAKIYOR.