Rize'de 'Karlı Güneş' Kartpostallık Manzaralar

Rize'nin yüksek yaylalarında kar ve güneş birleşti; Ayder ve Huser yaylaları kartpostallık görüntüler sunuyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:49
Yaylalar beyaza bürünüp güneş ışığıyla eşsiz görüntüler oluşturdu

Rize'de zirveler beyaza büründü; güneşin ışığıyla birleşen manzara ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Rize'nin yüksek kesimlerinde beyaz örtü, güneş ışınlarının etkisiyle kendini gösteriyor. Dünyaca ünlü turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ve hemen yukarısındaki Huser Yaylası beyaza büründü.

Yaylalar, yerli ve yabancı turistlere kartpostallık manzaralar sunuyor; ziyaretçiler bölgenin kış güzelliğini fotoğraflıyor.

Karla kaplı tepeler, sis geçişleri ve açık mavi gökyüzü, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Ayder Yaylası'nda ise çam ormanları, kaplıca dumanı ve kar manzaralarıyla birlikte bölgeye özgü kış atmosferi yaşanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

