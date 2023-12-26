Saatlerce yaprak sarmayı unutun! Böyle yapınca tadı aynı ama zahmetsiz oluyor

Yaprak sarmasını bir de böyle deneyin! Hem lezzetli hem kolay! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



YAPRAK SARMASININ KOLAY HALİ

Pazı son dönemlerde sık sık tercih edilen bir sebze haline geldi. İçinde yüksek oranda lif, demir, kalsiyum, A ve C vitamini içeren pazı sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekliyor, kemik ve kan sağlığına fayda sağlıyor. Aynı zamanda içinde olan A ve C vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Düşük kalorili olduğu için kilo verme süreçlerinde de tercih edilebiliyor. Yüksek besin değeri olduğu için kalp damar hastalıklarına iyi geliyor, kanser ve diyabet riskini azaltıyor. Pazı sarması yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2 demet pazı, 2 tane büyük boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 tane orta boy domates, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 su bardağı pilavlık bulgur, 3/4 su bardağı pirinç, 1 su bardağı sıcak su, 3 yemek kaşığı nar ekşisi, 1/4 demet maydanoz, yarım tatlı kaşığı kuru nane, yarım tatlı kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı sumak, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı tane biber; Sosu için 2 su bardağı sıcak su, yarım tatlı kaşığı biber salçası, 1/4 çay bardağı zeytinyağı, yarım limon suyu, yarım çay kaşığı tuz.





İlk olarak pazıların sapları kesilir ve saplarla birlikte tencere tabanına yayılır. Pazı yaprakları kaynar su içinde 1 dakika bekletilir ve buzlu suya atılır. Daha sonra iyice suyu süzülür. Pirinç ve bulgur yıkanarak süzülür. Zeytinyağı bir tencerede soğan ve sarımsakla birlikte kavrulur. Domates ve şeker eklenerek domates suyunu çekene kadar kavurma işlemine devam edilir. Daha sonra pirinç, bulgur ve baharatlarla birlikte az miktarda sıcak su eklenir. Hafif diri kalacak kadar pişirilir. Ocaktan aldıktan sonra maydanoz eklenir ve biraz soğumaya bırakılır. En fazla iki eşit parçaya bölünen pazı yaprakları tezgah içine koyulur ve damar kısımlarına bıçak yardımıyla alınır ya da yumuşatılır. Yaprakların orta kısmına harç koyulur ve çok sıkı olmayacak şekilde sarılır. Bütün işlem bittikten sonra sos malzemeleri bir tencerede karıştırılır ve hazırlanan dolmanın hizasında olacak şekilde üstlerine dökülür. Pişerken açılmaması için üstüne bir tabak kapatılır ve tencere kapağı da kapatıldıktan sonra 25-30 dakika kadar pişirilir. Soğuduktan sonra servis yapılır.