Sadece 4 Malzemeyle Yapabileceğiniz Diyet Brownie Tarifi: Mikrodalgada Pişiyor!

Diyetinize Uygun Brownie Tarifi
Bu brownieyi yediğinizde hem tatlı ihtiyacınızı giderecek hem de diyetinizi bozmayacaksınız. Hem de yapması çok kolay. İşte malzemeler:
Malzemeler
- 2 elma
- 60gr kakao tozu
- 2 yumurta
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- İsteğe bağlı çikolata parçacıkları
Yapılışı
Malzemeleri bir mutfak robotuna koyun ve iyice karıştırın. Sonra mikrodalgaya uygun bir kap seçin ve karışımı içine dökün. Mikrodalgayı 800w gücünde 4 dakika çalıştırın. Eğer brownie tam pişmemişse, 1 dakika daha pişirin. Brownieniz hazır. Afiyet olsun.