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Sadece 4 Malzemeyle Yapabileceğiniz Diyet Brownie Tarifi: Mikrodalgada Pişiyor!

Elma, kakao, yumurta ve kabartma tozuyla hazırlanan bu brownie, diyet yapanların tatlı krizine son veriyor. Sadece 5 dakikada mikrodalgada pişirip afiyetle yiyebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 17:41
Sadece 4 Malzemeyle Yapabileceğiniz Diyet Brownie Tarifi: Mikrodalgada Pişiyor!

Diyetinize Uygun Brownie Tarifi

Bu brownieyi yediğinizde hem tatlı ihtiyacınızı giderecek hem de diyetinizi bozmayacaksınız. Hem de yapması çok kolay. İşte malzemeler:

Malzemeler

  • 2 elma
  • 60gr kakao tozu
  • 2 yumurta
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • İsteğe bağlı çikolata parçacıkları

Yapılışı

Malzemeleri bir mutfak robotuna koyun ve iyice karıştırın. Sonra mikrodalgaya uygun bir kap seçin ve karışımı içine dökün. Mikrodalgayı 800w gücünde 4 dakika çalıştırın. Eğer brownie tam pişmemişse, 1 dakika daha pişirin. Brownieniz hazır. Afiyet olsun.

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