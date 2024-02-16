Sadece 4 Malzemeyle Yapabileceğiniz Diyet Brownie Tarifi: Mikrodalgada Pişiyor!

Diyetinize Uygun Brownie Tarifi

Bu brownieyi yediğinizde hem tatlı ihtiyacınızı giderecek hem de diyetinizi bozmayacaksınız. Hem de yapması çok kolay. İşte malzemeler:

Malzemeler

2 elma

60gr kakao tozu

2 yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

İsteğe bağlı çikolata parçacıkları

Yapılışı

Malzemeleri bir mutfak robotuna koyun ve iyice karıştırın. Sonra mikrodalgaya uygun bir kap seçin ve karışımı içine dökün. Mikrodalgayı 800w gücünde 4 dakika çalıştırın. Eğer brownie tam pişmemişse, 1 dakika daha pişirin. Brownieniz hazır. Afiyet olsun.