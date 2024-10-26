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Safranbolu'da Tarihi Yapılar 29 Ekim İçin Süsleniyor

Safranbolu'daki tarihi yapılar, Cumhuriyet Bayramı için Türk bayraklarıyla donatıldı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:32
Safranbolu'da Tarihi Yapılar 29 Ekim İçin Süsleniyor

Safranbolu'daki Tarihi Yapıların Bayram Hazırlıkları

Karabük iline bağlı Safranbolu ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi yapılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türk bayraklarıyla süslendi.

Yerel İşbirliği ile Gerçekleşti

Safranbolu Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Cinci Hanı, Saat Kulesi, Eski Hükümet Konağı ve çeşitli konakların yer aldığı mekânlara toplamda 101 Türk bayrağı asıldı.

Toplum Destekledi

Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ile gönüllü gençler tarafından düzenlendi. Ayrıca, ilçe sakinleri ve esnafa Türk bayrağı dağıtımı da yapılarak bayram coşkusu paylaşıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi yapılar, 29 Ekim...

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi yapılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı. Safranbolu Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla tarihi ilçede Cinci Hanı, Saat Kulesi, Eski Hükümet Konağı ile konakların aralarında olduğu tarihi yapılara 101 Türk bayrağı asıldı.

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