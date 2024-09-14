Mevlid Kandili’ne Özel Ağızda Dağılan Kandil Simidi Tarifi: Mahlepli ve Mahlepsiz Seçenekleri

Mevlid Kandili’nin yaklaşmasıyla birlikte, bu özel geceye özgü yapılan geleneksel kandil simidi tarifi merak edilmeye başlandı. Pastanelerde kapış kapış satılan bu lezzeti, evde yapmayı tercih edenler için mahlepli ve mahlepsiz olmak üzere iki farklı kandil simidi tarifi hazırladık. Her iki tarif de, ağızda dağılan kıyır kıyır dokusuyla evde kolayca yapabileceğiniz pratik tariflerdir. Mevlid Kandili’nde sevdiklerinize ikram edebileceğiniz nefis kandil simitleri için hemen tarife göz atın!



MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

Evde pratik malzemelerle yapabileceğiniz mahlepsiz kandil simidi, hem yapımı kolay hem de lezzetiyle herkesi mutlu edecek bir seçenek. İşte mahlepsiz kandil simidi için gerekli malzemeler:

2 çorba kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

1,5 çorba kaşığı şeker

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

2 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

Üzeri için:

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Hazırlık Aşaması: Oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı, yumurta sarısı, yoğurt, sirke, sıvı yağ, şeker ve tuzu geniş bir karıştırma kabına alın. Malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin. Hamuru Hazırlama: Karışımınıza yavaş yavaş un ve kabartma tozunu ekleyin. Karışımı yoğurarak kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edin. Şekil Verme: Hamurdan küçük parçalar alın ve avuç içinizde yuvarlayarak simit şekli verin. Ortasını şişe kapağı veya hamur aparatı ile kesin. Üzeri İçin Hazırlık: Hazırladığınız simitleri önce yumurta beyazına ardından susam ve çörek otuna batırın. Fırında Pişirme: Fırın tepsisine dizdiğiniz simitleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Üstleri hafif kızardığında simitleriniz hazır olacaktır.

Mahlepsiz kandil simitleri servise hazır! Sıcakken ya da soğuduktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

Mahlep, kandil simidine özgü geleneksel bir lezzet katarken aynı zamanda simidin kıvamını ve aromasını artıran bir bileşendir. İşte mahlepli kandil simidi için gerekli malzemeler:

125 gram eritilmiş tereyağı

4,5 su bardağı un

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1,5 çay bardağı sulu yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

2 tatlı kaşığı şeker

Üzeri için:

Susam

Yumurta

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Malzemeleri Karıştırma: Büyük bir karıştırma kabına kabartma tozu ve un hariç tüm malzemeleri ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırarak bir karışım elde edin. Hamur Yoğurma: Karışıma un ve kabartma tozunu yavaş yavaş ilave edin. Hamurun kıvamı kulak memesi yumuşaklığında olmalıdır. Hamuru iyice yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin. Şekil Verme: Dinlenen hamurdan küçük parçalar koparın ve elinizle simit şeklini verin. Simitleri Hazırlama: Şekil verdiğiniz simitleri önce çırpılmış yumurtaya ardından susama batırın. Fırında Pişirme: Simitleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan mahlepli kandil simitleri, ağızda dağılan kıyır kıyır dokusuyla kısa sürede hazır hale gelir. Servis öncesi simitlerin biraz soğumasını bekleyin.

KANDİL SİMİDİ PÜF NOKTALARI

Malzemelerin Oda Sıcaklığında Olması: Tereyağı gibi malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin, bu hamurun daha kolay yoğurulmasını sağlar. Hamuru Dinlendirmek: Hamurun kısa süreli dinlenmesi, simitlerin daha kıyır kıyır olmasına yardımcı olur. Yumurta ve Susam: Simitlerin üzeri için kullanacağınız yumurta ve susam karışımı, simitlerin altın sarısı rengini almasını sağlar.

MAHLEPLİ VE MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ ARASINDAKİ FARKLAR

Mahlepli ve mahlepsiz kandil simitleri arasında lezzet açısından belirgin bir fark bulunur. Mahlep, simitlere hafif bir aroma katar ve bu, kandil simidinin kendine has tadını oluşturur. Mahlepsiz simitler ise daha sade bir lezzete sahiptir, ancak kıyır kıyır dokusuyla yine de oldukça beğenilir.

Mevlid Kandili gibi özel günlerde evde kolayca yapabileceğiniz kandil simitleri, hem sevdiklerinize ikram etmek için harika bir seçenek hem de sofranıza geleneksel bir lezzet katmak için idealdir. Mahlepli veya mahlepsiz seçenekleriyle, damak zevkinize uygun tarifi deneyebilir ve bu özel geceyi tatlandırabilirsiniz.