Sağanak Yağış Sonrası Meriç ve Tunca Nehirlerinde Su Seviyesi Yükseldi

Sağanak yağış sonrası Meriç'te debi 647 metreküp/saniye, Tunca'da 50 metreküp/saniye; yetkililer taşkın riski olmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 01:07
Bulgaristan ve Edirne bölgesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyeleri yükseldi.

Ölçümler

Meriç Nehri (Kirişhane Ölçüm İstasyonu): debi 647 metreküp/saniye. Tunca Nehri (Suakacağı Ölçüm İstasyonu): debi 50 metreküp/saniye.

Taşkın Riski ve İzleme

Yetkililer, mevcut seviyelerin taşkın riski oluşturmadığını bildirdi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde Meriç Nehri'nde debinin yaklaşık 90 metreküp/saniye olduğu; son yağışlarla birlikte su miktarının yaklaşık 6 kat arttığı belirtildi.

Yerel Durum

Yağışların etkisini yitirmesiyle bazı daha önce taşkın yaşanan bölgelerde suların çekilmeye başladığı ve dere yataklarına dönüşlerin gözlendiği kaydedildi. Nehir seviyeleri DSİ tarafından yakından takip ediliyor.

