Sağanak Yağış Sonrası Meriç ve Tunca Nehirlerinde Su Seviyesi Yükseldi

Bulgaristan ve Edirne bölgesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyeleri yükseldi.

Ölçümler

Meriç Nehri (Kirişhane Ölçüm İstasyonu): debi 647 metreküp/saniye. Tunca Nehri (Suakacağı Ölçüm İstasyonu): debi 50 metreküp/saniye.

Taşkın Riski ve İzleme

Yetkililer, mevcut seviyelerin taşkın riski oluşturmadığını bildirdi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde Meriç Nehri'nde debinin yaklaşık 90 metreküp/saniye olduğu; son yağışlarla birlikte su miktarının yaklaşık 6 kat arttığı belirtildi.

Yerel Durum

Yağışların etkisini yitirmesiyle bazı daha önce taşkın yaşanan bölgelerde suların çekilmeye başladığı ve dere yataklarına dönüşlerin gözlendiği kaydedildi. Nehir seviyeleri DSİ tarafından yakından takip ediliyor.

