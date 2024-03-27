Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili açıklama

Sabah saatlerinde evinde rahatsızlanan ve inme geçirmesi nedeniyle bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, ameliyat edilen Kadir İnanır'ın klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılmasının planlandığını ifade etti.

Kadir İnanır, bu sabah İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirdi. 74 yaşındaki İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Bakan Koca ise Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"AMELİYAT YAPILDI, UYANDIRILMASI PLANLANIYOR"

Bakan Koca, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

LEVENT İNANIR: HAYATİ TEHLKESİ YOK

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise, sabah saatlerinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tıp tabiriyle emboli yani pıhtı atması oldu beyinde. Operasyonda doktorlar. Zamanında müdahale ettiler sağ olsunlar. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz. Şoförü aradı beni 'hastaneye geçiyoruz' dedi. Kendi doktorlarını aradım onlar da geldiler sağ olsunlar. Hastane de zaten gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansı arayan onu buraya getiren Jülide hanım. Ameliyat değil, pıhtı var o pıhtıyı alıyorlar. " ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Öte yandan Kadir İnanır, 20 Kasım 2021'de de rahatsızlanmış ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İnanır, beyin damarında pıhtı attığının belirlenmesinin ardından yoğun bakıma alındıktan sonra ameliyat geçirmişti.