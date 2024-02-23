Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı 81 Şehir Hastanesine Temizlik, Güvenlik, Klinik Destek, Hasta Karşılama Personeli Alımı Yapıyor: Başvuru Süreci Başladı!

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılında 81 Şehir Hastanesine İşçi ve Personel Alacak

Sağlık Bakanlığı 2024 yılında 35 bin personel ve işçi alımı yapacağını açıkladı. Bu alımlar için başvurular ÖSYM ve İŞKUR üzerinden alınacak. Adaylardan bazı genel ve özel şartlar istenecek.





27 Bin Sözleşmeli Personel Alımı Hangi Kadrolara Yapılacak?

ÖSYM’de yayınlanan ilana göre 27 bin sözleşmeli personel alımı şu kadrolarda yapılacaktır.

Lise Mezunu Kadroları:

2000 Hemşire, 550 Destek Personeli ( Şoför ), 400 Sağlık Teknisyeni ( İlk ve Acil Yardım ), 50 Sağlık Teknisyeni ( Anestezi ), 10 Sağlık Teknisyeni ( Çevre Sağlığı ), 80 Sağlık Teknisyeni ( Laboratuvar ), 200 Sağlık Teknisyeni ( Röntgen ), 100 Sağlık Teknisyeni ( Tıbbi Sekreter),

Ön Lisans Mezunu Kadroları: 300 Sağlık Teknikeri ( Anestezi ), 40 Sağlık Teknikeri ( Çevre Sağlığı ), 490 Sağlık Teknikeri ( Laboratuvar ), 1200 Sağlık Teknikeri ( Röntgen ), 900 Sağlık Teknikeri ( Tıbbi Sekreter ), 15 Sağlık Teknikeri ( Adli Tıp ), 450 Sağlık Teknikeri ( Ağız Diş Sağlığı ), 150 Sağlık Teknikeri ( Ameliyat ), 150 Sağlık Teknikeri ( Diş ), 150 Sağlık Teknikeri ( Diyaliz ), 150 Sağlık Teknikeri ( Eczane ), 30 Sağlık Teknikeri ( Elektronörofizyoloji ), 425 Sağlık Teknikeri ( Evde Bakım ), 100 Sağlık Teknikeri ( Fizik Tedavi ), 1540 Sağlık Teknikeri ( İlk ve Acil yardım ), 30 Sağlık Teknikeri ( İş ve Uğraşı Terapisti ), 60 Sağlık Teknikeri ( Odyometri ), 100 Sağlık Teknikeri ( Ortopedi ), 40 Sağlık Teknikeri ( Patolajik Anatomi ), 15 Sağlık Teknikeri ( Podolog ), 25 Sağlık Teknikeri ( Radyometri ) , 15 Sağlık Teknikeri ( Optisyen ), 425 Sağlık Teknikeri ( Yaşlı Bakım ), 50 Destek Perosneli ( Şoför ),

Lisans Mezunu Kadroları: 20 Biyolog, 304 Büro Personeli, 40 Çocuk Gelişimcisi, 25 Diğer Sağlık personeli, 40 Dil ve Konuşma Terapisti, 250 Diyetisyen, 2000 Ebe, 400 Fizyoterapist, 150 Gerontolog, 13000 Hemşire, 20 İş ve Uğraşı Terapisti ( Ergoterapist ), 30 Odyolog, 20 Perfüzyonist, 250 Psikolog, 30 Sağlık Fizikçisi, 30 Sosyal Çalışmacı, 10 Mimar, 50 Mühendis ( Bilgisayar), 35 Mühendis ( Biyomedikal ) 10 Mühendis ( Elektrik / Elektronik ), 2 Mühendis ( Harita ), 30 Mühendis ( İnşaat ), 3 Mühendis ( Jeofizik ), 10 Mühendis ( Makina ), 1 şehir Plancısı,

8 Bin İşçi Alımı Hangi Kadrolara Yapılacak?





İŞKUR’da yayınlanan ilana göre 8 bin işçi alımı şu kadrolarda yapılacaktır.

84 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı, 127 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, 144 Elektrikçi (Genel), 143 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, 64 İnşaat Boyacısı/Boyacı, 32 Marangoz, 2 Oto Bakım Onarımcısı / Otomotiv Mekanikçisi 2 Oto Elektrikçi, 2 Otomotiv Kaportacısı, 600 Klinik Destek Elemanı, 3250 Güvenlik Görevlisi, 3550 Temizlik Görevlisi, Başvuru Şartları Nelerdir? Başvuru yapacak adayların hem genel hem de özel şartları taşıması gerekmektedir. Genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. Maddesindeki A Bendinde bulunan 1 , 4, 6 ve 7 numaralı şartları sağlıyor olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

Özel şartlar ise kadro ve branşlara göre değişmektedir. Özel şartlar için ÖSYM veya İŞKUR ilanlarını inceleyebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı işçi alım Başvuru Tarihleri ve Adresleri Nedir?

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı için başvurular 21 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için başvurular 23 - 27 Şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

• Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılabilecek.

• Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılabilecek.

• Sağlık Bakanlığı personel alımı için hangi şartlar aranıyor?

Genel şartlar ile birlikte KPSS 2024/5'ten ilgili puanı almış olmak ve başvuracağı kadronun özel şartlarını sağlıyor olmak gereklidir.

• Sağlık Bakanlığı işçi alımı için hangi şartlar aranıyor?

Genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak yer alıyor.