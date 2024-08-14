Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı’nda istihdam edilmek üzere 36 bin personel alımı yapılacağı belirtilmiş ve söz konu ilan Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştı. O günden sonra Sağlık Bakanlığı 36.000 Personel alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merakla araştırılırken, söz konusu başvurular ile alakalı tüm gözler Bakanlığa çevrili bekliyor.

Sağlık Bakanlığı, personel eksikliğini gidermek ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla kendi bünyesinde istihdam edecek olan 36 bin yeni personel alımı yapacağını duyururken, geçtiğimiz ay açıklanan kamu tasarrufları çerçevesinde alımların düşürülüp düşürülmediği de merak konusu olmakta.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞLARDA

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve Resmi Gazete de yer alan alım ilanında en fazla alımın tabip ve uzman tabip kadrolarında yapılacağı ve bunun yanı sıra, hemşire, ebe, sağlık memuru gibi diğer sağlık çalışanlarına da önemli ölçüde ihtiyaç olduğu vurgulanmıştı. 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip ve 32.464 uzman tabip alımı sayısı belirtilirken, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve yataklı tedavi hizmetleri gibi alanlarda istihdam sağlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36.000 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı sağlanacak olan ve uzun zamandır tarihi merakla beklenen istihdamlar için gözler ÖSYM çevrili bekliyor. Adayların başvuru ve tercih işlemleri, ÖSYM üzerinden yapılacak iken sürecin Ağustos ayında başlayacağı ön görülüyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesine alımı sağlanacak olan dev kadro, sağlık sektöründe yaşanan personel eksikliğini gidermeyi ve hizmet kalitesinin en üst seviyeye ulaşmasını hedefliyor.