Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 400 Uzman Erbaş Alımı Duyurdu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2025 yılı birinci döneminde 400 uzman erbaş alımı yapacağını resmen açıkladı. Alım detaylarıyla ilgili hazırlanan bilgilendirme kılavuzu yayımlandı. Bu kılavuz, başvuru şartları, tarihleri, sınav süreçleri ve diğer önemli bilgileri içeriyor. Adayların kılavuzu dikkatlice incelemesi önemle vurgulanıyor.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Adaylar, başvuru sürecine 10-20 Şubat 2025 tarihleri arasında katılabilecekler. Alım, hem denizde hem de karada görev yapacak uzman erbaşlar için büyük bir fırsat niteliği taşıyor.

Başvuru Şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın personel alımı için belirttiği şartlar arasında, adayların Türk vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise veya dengi okul mezunu olmaları, ve 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor. (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

Özel Şartlar

Ayrıca, adayların askerlik görevini yapmış veya yapmakta olmaları, ya da sözleşmeli erbaş/er olarak terhis edilmiş olmaları gerekiyor. Askerlik hizmetini tamamlayanlar için, başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhisi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması şartı aranıyor. (10 Şubat 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar)

Askerlikte bulunan adayların ise, askerlik hizmetini yaptığı birliğin hazırladığı ve kılavuzda örneği bulunan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak zorundalar. Başvuru yapacak diğer adayların, askeri okullardan veya Sahil Güvenlik Akademisi'nden herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmaları gerekiyor.