DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,38 0,04%
ALTIN
3.314,61 -0,6%
BITCOIN
3.489.164,85 -0,25%

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2025 yılı için 400 uzman erbaş alımını duyurdu! Başvurular 10-20 Şubat'ta açılıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:24
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 400 Uzman Erbaş Alımı Duyurdu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2025 yılı birinci döneminde 400 uzman erbaş alımı yapacağını resmen açıkladı. Alım detaylarıyla ilgili hazırlanan bilgilendirme kılavuzu yayımlandı. Bu kılavuz, başvuru şartları, tarihleri, sınav süreçleri ve diğer önemli bilgileri içeriyor. Adayların kılavuzu dikkatlice incelemesi önemle vurgulanıyor.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Adaylar, başvuru sürecine 10-20 Şubat 2025 tarihleri arasında katılabilecekler. Alım, hem denizde hem de karada görev yapacak uzman erbaşlar için büyük bir fırsat niteliği taşıyor.

Başvuru Şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın personel alımı için belirttiği şartlar arasında, adayların Türk vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise veya dengi okul mezunu olmaları, ve 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor. (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı YapacakSahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı YapacakSahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Özel Şartlar

Ayrıca, adayların askerlik görevini yapmış veya yapmakta olmaları, ya da sözleşmeli erbaş/er olarak terhis edilmiş olmaları gerekiyor. Askerlik hizmetini tamamlayanlar için, başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhisi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması şartı aranıyor. (10 Şubat 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar)

Askerlikte bulunan adayların ise, askerlik hizmetini yaptığı birliğin hazırladığı ve kılavuzda örneği bulunan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak zorundalar. Başvuru yapacak diğer adayların, askeri okullardan veya Sahil Güvenlik Akademisi'nden herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmaları gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde
2
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak
3
Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!
4
Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı
5
Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!
6
Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor
7
Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı