Şahinbey Belediyesi Okul Yollarını Kardan Temizledi: Eğitim Pazartesi Başlıyor

Şahinbey Belediyesi Okul Yollarını Kardan Temizledi

Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak ara verilen eğitim-öğretim faaliyetleri, pazartesi günü yeniden başlıyor. Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin ve öğretmenlerin okullara güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi için okul çevrelerini ve yollarını temizleyerek eğitime hazır hale getirdi.

Yoğun temizlik çalışması yürütüldü

Şahinbey Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının durmasının ardından ilçedeki tüm okulların yol, kaldırım ve çevrelerinde yoğun bir temizlik çalışması yürüttü. Okul yaya yolları ve ana ulaşım güzergâhları kardan arındırılarak eğitim-öğretime hazır hale getirildi.

Eğitim için görev başındayız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen okullarımız pazartesi günü yeniden eğitim öğretime başlayacak ifadelerini kullandı. Tahmazoğlu, ekiplerle birlikte okul yolları ve çevrelerinde kapsamlı kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini, amaçlarının çocukların herhangi bir olumsuzluk yaşamadan eğitimlerine devam etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, kış şartları boyunca belediye ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu vurgulayarak, vatandaşların da buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Şahinbey Belediyesi’nin özverili çalışmaları sayesinde ilçede eğitim-öğretimin normal seyrine dönmesi beklenirken, veliler ve okul yönetimleri yapılan çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ OKUL ETRAFLARINI VE YOLLARINI TEMİZLEDİ