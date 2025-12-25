Sakarya'da 2.100 Liseliye Sıfır Atık ve İklim Eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda yürüttüğü farkındalık çalışmalarında, 14 ilçede öğrenim gören 2 bin 100 lise öğrencisine çevre eğitimleri verdi.

Eğitim programı ve kapsamı

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, 14 ilçede yer alan 17 lisede uzman isimler tarafından öğrencilere çevre bilinci, iklim değişikliği ve döngüsel ekonomi konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerde İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Çalışmaları ile Özel Atıkların Döngüsel Ekonomideki Yeri başlıkları ele alındı. Programda, iklim değişikliğinin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri detaylı şekilde aktarılırken, sıfır atık yaklaşımının sürdürülebilir çevre hedefleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Gençlere düşen sorumluluklar

Eğitimlerde özellikle gençlerin çevrelerinde farkındalık oluşturan ve yönlendirici bireyler olarak önemli bir rol üstlenmesi gerektiği vurgulandı. Artan tüketimle birlikte yükselen atık miktarı ve karbon salımının çevre üzerindeki baskısı, iklim okuryazarlığının önemi ile doğal kaynakların korunmasının ekonomik ve sosyal katkıları örneklerle anlatıldı.

