Sakarya'da 2.100 Liseliye Sıfır Atık ve İklim Eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 14 ilçede 17 lisede 2.100 öğrenciye iklim değişikliği, sıfır atık ve döngüsel ekonomi eğitimleri verdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:04
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda yürüttüğü farkındalık çalışmalarında, 14 ilçede öğrenim gören 2 bin 100 lise öğrencisine çevre eğitimleri verdi.

Eğitim programı ve kapsamı

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, 14 ilçede yer alan 17 lisede uzman isimler tarafından öğrencilere çevre bilinci, iklim değişikliği ve döngüsel ekonomi konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerde İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Çalışmaları ile Özel Atıkların Döngüsel Ekonomideki Yeri başlıkları ele alındı. Programda, iklim değişikliğinin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri detaylı şekilde aktarılırken, sıfır atık yaklaşımının sürdürülebilir çevre hedefleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Gençlere düşen sorumluluklar

Eğitimlerde özellikle gençlerin çevrelerinde farkındalık oluşturan ve yönlendirici bireyler olarak önemli bir rol üstlenmesi gerektiği vurgulandı. Artan tüketimle birlikte yükselen atık miktarı ve karbon salımının çevre üzerindeki baskısı, iklim okuryazarlığının önemi ile doğal kaynakların korunmasının ekonomik ve sosyal katkıları örneklerle anlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

