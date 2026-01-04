DOLAR
Sakarya Geyve'de Kar Altında Yaban Hayvanlarına Yem Bırakan Vatandaş İki Geyikle Karşılaştı

Geyve'de kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakan vatandaş, ormanlık alanda iki geyikle karşılaştı ve anları kaydetti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:53
Sakarya’nın Geyve ilçesinde kar yağışı yaban hayatını etkiledi

Sakarya’nın Geyve ilçesini etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, bölgedeki yaban hayatını olumsuz etkiledi. Yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için bölge halkı harekete geçti.

Yem bırakırken iki geyikle karşılaştı

Bölgede yaşayan bir vatandaş, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını beslemek amacıyla aracıyla yüksek kesimlere çıkarak ormanlık alana yem bıraktı. Bu sırada karşılaştığı iki geyik ile karşılaşma anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, vatandaşın seslendiği geyiklerin kısa bir süre sonra ormanlık alana girip gözden kaybolduğu görülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

