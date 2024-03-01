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Salatası, portakalı, lahanası bitenler o markete akın edecek! Meyve ve sebzelerde dev indirim fırsatı! Son gün 3 Mart

A101' den meyve ve sebzelerde dev indirim bugün başladı! Elini çabuk tutan ise yaşadı. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101, meyve ve sebzede bomba indirimle müşterilerini şaşırtmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 01.03.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 14:08
Salatası, portakalı, lahanası bitenler o markete akın edecek! Meyve ve sebzelerde dev indirim fırsatı! Son gün 3 Mart

3 günlük çılgın fırsat A101 müşterileri için büyük jest gibi görünüyor. A101'de meyve ve sebzelerde %50'ye varan indirimler bugün başladı. İşte ayrıntılar...

a101

1-3 Mart tarihleri arasında A101 marketlerinde meyve ve sebzelerde inanılmaz indirimler var! Sadece bu üç gün için geçerli olan kampanya kapsamında, taze ve sağlıklı ürünlerde büyük fırsatlar sizi bekliyor. İndirimle sunulacak ürünler ve fiyatları ise şu şekilde...

a101 domates

Deveci armut kg yüzde 6 indirimle 37,50 Domates kg yüzde 13 indirimle 33,75 Kırmızı lahana yüzde 16 indirimle 15,95 Kivide ise yüzde 9 indirim bulunuyor 49,75 TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca limon kg 16,75 Salatalık kg yüzde 15 indirimle 33,75 TL Marul yine yüzde 15 indirimle 27,75 TL'den Portakal ve Greyfurt ise kg başına 16,75 TL' den müşterisiyle buluşuyor.

a101 kataloğu

Sofrasını renklendirmek ve sağlıklı beslenmek isteyen ama bütçesini de düşünen herkes bu indirimli meyve ve sebzelerden yararlanmak için A101'e gitmesi gerekiyor. Son gün 3 Mart! Stoklar bitmeden acele edin.

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