Salda Gölü'nde Elmabaş Patka Sürüleri Drone ile Havadan Görüntülendi

Göç döneminde Salda semalarında doğal yaşamın etkileyici anları

Burdur’un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü, göç döneminde bölgeye gelen elmabaş patka ördekleriyle dikkat çekti.

Türkiye’nin önemli sulak alanları arasında yer alan Salda Gölü, eşsiz doğal manzarasının yanı sıra barındırdığı zengin kuş türleriyle de öne çıkıyor. Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen göl, özellikle göç dönemlerinde çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapıyor.

Gölde yoğun olarak gözlemlenen elmabaş patka ördekleri, sürüler halinde su yüzeyinde süzülürken drone ile havadan kaydedilen görüntülerde doğal yaşamın güzel anlarını ortaya koydu.

Elmabaş patka ördekleri Salda Gölü’nde böyle görüntülendi