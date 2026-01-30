Salda Gölü'nde Elmabaş Patka Sürüleri Drone ile Havadan Görüntülendi

Salda Gölü'nde göç döneminde görülen elmabaş patka ördekleri, drone görüntülerinde sürüler halinde su yüzeyinde süzülürken kaydedildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:31
Göç döneminde Salda semalarında doğal yaşamın etkileyici anları

Burdur’un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü, göç döneminde bölgeye gelen elmabaş patka ördekleriyle dikkat çekti.

Türkiye’nin önemli sulak alanları arasında yer alan Salda Gölü, eşsiz doğal manzarasının yanı sıra barındırdığı zengin kuş türleriyle de öne çıkıyor. Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen göl, özellikle göç dönemlerinde çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapıyor.

Gölde yoğun olarak gözlemlenen elmabaş patka ördekleri, sürüler halinde su yüzeyinde süzülürken drone ile havadan kaydedilen görüntülerde doğal yaşamın güzel anlarını ortaya koydu.

Elmabaş patka ördekleri Salda Gölü’nde böyle görüntülendi

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

