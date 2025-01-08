Salute to Vienna Yeni Yıl Konseri 12 Ocak'ta CSO Ada Ankara'da

Salute to Vienna Yeni Yıl Konseri, CSO Ada Ankara'da!

Sanatseverler, 12 Ocak tarihinde CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleşecek olan Salute to Vienna Yeni Yıl Konseri'nde buluşmaya hazırlanıyor.

Şef Andras Deak yönetimindeki bu özel etkinlikte, Avrupa'nın en iyi şarkıcı, dansçı ve orkestrası eşliğinde, ünlü besteci Johann Strauss, Jr.'ın eserleri sahneleniyor.

Konsere ilişkin daha fazla bilgiye ve detaylara ulaşmak için sanatseverlerin csoadaankara.ktb.gov.tr adresini ziyaret etmeleri öneriliyor.