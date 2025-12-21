Samsun Balkan Türkleri 38. Yılında Geleneksel Dayanışma Gecesi

Samsun Balkan Türkleri 38. kuruluş yıldönümünü kutladı

Samsun Balkan Türkleri Derneği derneğin 38. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Geleneksel Dayanışma Gecesini İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Geceye protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Dernek faaliyetleri ve yemek projesi

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Tuğral, derneğin 38 yıldır kültür alanında misyonuna uygun faaliyetler yürüttüğünü vurguladı. Tuğral, 7 yıldır sürdürülen Asırlık Mübadil Lezzetler projesi kapsamında hazırlanan yemek kitabının ikinci baskısının dağıtımına başlandığını ve üçüncü baskı için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Halk oyunlarında yeni hak

Adem Tuğral, yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı ile sağlanan anlaşma sayesinde artık halk oyunları yarışmalarında Balkan Türkleri oyunları olarak yarışmaya girme hakkı kazanıldığını belirtti. Tuğral, "Önümüzdeki yıldan itibaren halk oyunları yarışmalarında kendi oyunlarımızı sahneleyebileceğiz" dedi.

Dayanışma ve iletişim adımları

Başkan Tuğral, gecede masalara yerleştirilen karekodlar aracılığıyla üyelerin bilgi, istek ve önerilerinin toplanacağını; ayrıca yapılacak çalışma ile Balkan Türkleri’nin mesleki bilgilerinin toplanarak bir iletişim ve dayanışma ajandası oluşturulacağını açıkladı.

Ata toprakları ziyareti müjdesi

Tuğral, her yıl Temmuz ayında düzenlenen ata toprakları seyahatiyle ilgili olarak, "Bu sene de inşallah Temmuz ayında üçüncüsünü yapacağız ve dedelerimizin geldiği köyleri, toprakları tekrardan ziyaret edeceğiz" müjdesini paylaştı.

Protokol mesajları

Gecede CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, geçmiş dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Halil İnci, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel adına vekaleten katılan Nakif Yılmaz ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz konuşarak Balkan Türkleri ve kültürünün Samsun için önemine dikkat çekti.

"Bunun sırrı buradaymış"

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz etkinlikte, mübadil kazan pilavıyla ilgili anısını paylaştı: "Mübadil kazan pilavı dediğimiz niye bu kadar lezzetli diye merak etmiştim. Derecik’te bir bayram münasebetiyle program yapılmıştı ve o akşam ikram edilecek kazan pilavının bir tanesini demlemek bize nasip oldu. Ve gerçekten birkaç saatte pişen bir pilavmış bu. Bunun sırrı buradaymış. Dolayısıyla mübadil hemşehrilerimizin yemekleri gerçekten çok lezzetli ve herkes tarafından sevilen yemekler. Bizzat bir tanesini de ben yaparak bunu öğrenmiş oldum."

Kutlama ve sahne performansları

Konuşmaların ardından derneğin 38. yıl dönümü vesilesiyle tüm protokol üyelerinin katılımıyla pasta kesildi. Ardından Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korusu Ses Sanatçısı Bahar Çalık Yener ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Yener sahnede Balkan ezgileri seslendirdi.

Gecenin değerlendirmesi

Gece, Balkan Türkleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdi; katılımcılara eğlenceli ve duygulu anlar yaşattı.

